Gráfico do dia - EURUSD (05.12.2024)

Outros dados mais fracos da Europa levam à reflexão sobre a valorização de hoje do EURUSD, que está a beneficiar mais do sentimento positivo do mercado e de um dólar ligeiramente mais fraco do que de dados económicos concretos; o EURUSD ganha 0,15% hoje; os rendimentos das obrigações dos EUA sobem ligeiramente 2,5 pontos base, acima dos 4,2%. No entanto, a volatilidade do par pode acelerar hoje antes do meio-dia e por volta das 14:30, quando o mercado irá avaliar os dados da zona euro e dos EUA.

O sentimento em torno do EURUSD foi apoiado hoje por um aumento inesperado e superior ao previsto nas encomendas industriais das fábricas alemãs, que para novembro subiram a uma taxa anual de 5,7%, contra os 1,8% esperados para o ano. Numa base mensal, no entanto, ainda vemos um declínio de -1,5%, mas esperava-se um declínio mais profundo de -2%. A produção industrial da França, por outro lado, caiu -0,1% em novembro, embora se esperasse uma recuperação de 0,3%, após um declínio de -0,9% anteriormente. Os PMIs da construção também se saíram mal, com a leitura para a Alemanha indicando 38 contra 42 anteriormente.

Se os dados dos E.U. não tiverem um desempenho muito forte, contra a Europa, e a diferença diminuir, mesmo que ligeiramente, uma recuperação acima de 1,06 e um novo teste de sentimento seria possível. No entanto, as declarações de Powell ontem sugerem que o Fed não terá pressa em cortar as taxas em 2025, enquanto o BCE está na posição oposta; e de acordo com declarações recentes de funcionários do BCE, as taxas na Europa podem cair abaixo do neutro. Como resultado, pode ser difícil mudar a tendência do EURUSD, e a diferença entre os rendimentos dos EUA e da Europa em 2025 é suscetível de falar contra o eurodólar.

Agora, os investidores aguardam os dados das vendas a retalho da zona euro (10 AM GMT), que deverão cair -0,3% m/m contra um crescimento de 0,5% anteriormente; numa base anual, subiu 1,7% contra 2,9% em setembro. A volatilidade do par também pode ser elevada em torno das 14:30h, quando teremos informações sobre os pedidos de benefícios dos EUA e a balança comercial. Olhando para o gráfico do EURUSD, vemos que após a quebra do fundo, o par está testando a faixa inferior do canal de preços descendente, dentro do quadro de um padrão de correção 1:1. A recuperação nos últimos dias ocorreu com um volume relativamente baixo.

