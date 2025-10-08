Gráfico do dia: EURUSD (08.10.2025)

Principais conclusões O EURUSD está em queda perto de 0,3% em meio à ampla valorização do dólar.



De acordo com a mídia francesa, Emmanuel Macron está a realizar consultas sobre uma possível dissolução do parlamento.



A instabilidade fiscal e política está a impulsionar a procura por ativos tradicionais considerados refúgios seguros.

O EURUSD caiu 0,3%, para cerca de 1,162, em meio a uma recuperação global do dólar, caindo abaixo do suporte-chave perto de 1,165. Desde o início da semana, o par de moedas mais negociado do mundo caiu quase 1%, uma vez que a turbulência política na França e no Japão impulsionou a procura por “portos seguros” clássicos, como o dólar e o ouro. Esta semana, o EURUSD entrou numa correção acentuada após a quebra acima de 1,172 na semana passada, atingindo hoje o seu nível mais baixo em quase seis semanas. O par encontrou suporte na média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxo escuro). Fonte: xStation5 O que está a influenciar o EURUSD hoje? O dólar está a valorizar-se em relação a todas as moedas do G10, uma vez que a incerteza política na França e no Japão ofusca as preocupações internas dos EUA, ou seja, a paralisação do governo em curso. O Índice do Dólar (USDIDX) subiu 0,2% hoje, atingindo a maior alta em duas semanas.



O Índice do Dólar (USDIDX) subiu 0,2% hoje, atingindo a maior alta em duas semanas. As preocupações com o orçamento e a estabilidade política nas principais economias aumentaram o otimismo dos investidores em relação ao dólar e às perspetivas económicas gerais dos EUA. A paralisação e a falta da maioria dos dados macroeconómicos criam alguma incerteza sobre a próxima decisão da FED, mas o efeito é muito pequeno para alterar as expectativas do mercado de um corte nas taxas de juro nos EUA em outubro. O presidente Emmanuel Macron reuniu-se ontem com os presidentes da Assembleia Nacional e do Senado da França para consultar antes de uma possível dissolução parlamentar. A mídia francesa também informou que as prefeituras foram aconselhadas a se preparar para possíveis eleições entre 16 e 23 de novembro. A pressão política sobre Macron para que renuncie está aumentando, complicando as perspectivas para a segunda maior economia da UE — especialmente porque a renúncia do primeiro-ministro Lecornu frustrou as esperanças de uma aprovação oportuna do orçamento.



Por outro lado, não há pressão adicional sobre os principais títulos da zona do euro. Os rendimentos franceses a 10 anos caíram cerca de 5 pontos base, embora permaneçam próximos de máximos históricos, acima dos níveis observados durante a última dissolução parlamentar em 2024. Os rendimentos dos títulos alemães a 10 anos caíram cerca de 2,5 pontos base.



É importante notar que um euro mais fraco poderia apoiar a economia da UE, aumentando a competitividade das exportações, desde que a crise política francesa não se transforme num impasse prolongado ou numa crise fiscal. A presidente do BCE, Christine Lagarde, destacou esta semana a valorização do euro como um risco potencial para o crescimento da UE, pelo que uma retração sustentada do EURUSD em relação às máximas recentes poderia atenuar o abrandamento da atividade empresarial observado no mês passado.



O iene japonês não se beneficiou do fluxo de refúgio seguro, pressionado pela nomeação de Sanae Takaichi como candidata a primeira-ministra. Takaichi tem apoiado repetidamente políticas fiscais expansionistas, ao mesmo tempo que critica novos aumentos das taxas de juro. Os potenciais aumentos da despesa pública podem ser inflacionistas e, combinados com a depreciação do iene, podem acelerar o regresso aos aumentos das taxas pelo Banco do Japão. O EURUSD está agora a reagir ao diferencial de rendimento entre as obrigações alemãs e americanas a 10 anos. Fonte: XTB Research

