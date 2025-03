Gráfico do dia - EURUSD (11.03.2025)

O par euro-dólar está a registar fortes subidas hoje, com uma subida superior a 0,65%, ultrapassando o nível de resistência psicológica de 1,09. O dólar dos EUA continua a enfraquecer, à medida que os rendimentos do Tesouro dos EUA diminuem. Num comunicado sobre os seus resultados, a Delta Air Lines informou que a procura de voos domésticos enfraqueceu, o que indica sinais de um enfraquecimento do consumidor. As ações da companhia aérea caíram quase 10% nas negociações antes da abertura do mercado.

Embora esta informação seja secundária, destaca que as preocupações sobre uma recessão nos EUA não são totalmente infundadas. Entretanto, é provável que as tarifas abrandem o crescimento económico e apertem os orçamentos das famílias americanas. O índice do dólar americano (USDIDX) caiu 0,45%. A dinâmica económica mais ampla da zona euro e dos EUA, combinada com as expectativas de um impulso de infraestruturas na Europa, apoiado por novos programas de defesa, parece justificar parcialmente os movimentos amplamente especulativos no par EUR/USD.

EUR/USD (D1)

Observamos que o EUR/USD interrompeu a sua descida em torno da retração de Fibonacci de 61,8% do impulso de alta de 2022, perto de 1,02. Hoje, o par ultrapassou a retração de Fibonacci de 23,6%, o que pode abrir caminho para um teste da faixa de 1,10 - 1,11, uma zona de reação de preços historicamente significativa. O suporte chave a médio prazo permanece na EMA de 200 dias, reforçada pelos níveis de retração de Fibonacci, em torno de 1,066. A volatilidade pode aumentar por volta das 14:00 GMT, com a publicação do relatório sobre vagas de emprego JOLTS no mercado de trabalho dos EUA.

Fonte: xStation5