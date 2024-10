Gráfico do dia: JP225 (28.10.2024)

O Nikkei do Japão (JP225) está a ganhar 2,9%, enquanto o iene japonês está a perder 0,26% face ao dólar, depois de a coligação governamental do Japão ter perdido a sua maioria pela primeira vez em 15 anos. Como resultado, pode haver uma perceção de que a normalização da política monetária irá prosseguir mais lentamente sob a pressão da incerteza política.

De acordo com as estimativas, o Partido Liberal Democrático (LDP) do Primeiro-Ministro Shigeru poderá ficar com 154 a 219 lugares no hemiciclo de 475 lugares, na sequência da votação de domingo, o que significa que não obterá uma maioria independente de 233 lugares. Além disso, o parceiro de coligação do LDP, o partido Komeito, também não conseguiu atingir o número necessário de lugares para formar um governo conjunto.

Consequentemente, é muito provável que o LDP e o Komeito unam forças com um ou dois partidos mais pequenos para alcançar os 233 lugares necessários para governar.

O que é que tudo isto significa para os mercados? Parece agora que o Banco do Japão vai querer ver a rapidez com que a incerteza política desaparece quando for formada uma maioria de coligação. Caso contrário, o BOJ poderá ter de adiar novas subidas das taxas de juro até ao próximo ano.

O índice JP225 está a ganhar 2,9% hoje e quebrou acima das médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias, confirmando uma recuperação do limite inferior do canal ascendente do instrumento. Fonte: xStation