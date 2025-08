Gráfico do dia: NZDUSD (06.08.2025)

O dólar neozelandês é hoje a moeda mais forte do G10, ganhando 0,4% em relação ao dólar americano, 0,2% em relação ao euro e 0,6% em relação ao iene. O desemprego abaixo do esperado aliviou ligeiramente as preocupações com um arrefecimento excessivo do mercado de trabalho, embora não altere as expectativas para as próximas decisões do Banco Central da Nova Zelândia. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O par NZDUSD rompeu vários dias de estagnação, embora uma reversão da tendência de queda de curto prazo só seja possível após ultrapassar a EMA de 100 dias (roxo escuro). O otimismo também se estendeu ao dólar australiano vizinho. Mercado de trabalho em desaceleração, mas sem surpresas A taxa de desemprego subiu para o seu nível mais alto desde o terceiro trimestre de 2020 (5,2% em termos homólogos), embora o valor tenha sido inferior às expectativas mais pessimistas do mercado (5,3% contra 5,1% no primeiro trimestre). O emprego caiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, em linha com as expectativas, enquanto os salários subiram 0,6%. Apesar dos números do desemprego melhores do que o esperado, os dados gerais mostram um abrandamento significativo da economia da Nova Zelândia, que está particularmente sobrecarregada pela incerteza decorrente da política comercial dos EUA, devido às suas ligações económicas com a Austrália e a China. O abrandamento é especialmente evidente no setor dos serviços, que, de acordo com os dados do PMI, tem vindo a contrair-se desde fevereiro. Os mercados estão a prever pelo menos uma redução das taxas até ao final de 2025. Fonte: Bloomberg Finance LP Fim da fraqueza do mercado de trabalho? Os decisores políticos da Nova Zelândia enfatizam que os dados melhores do que o esperado não são motivo para comemorar. «Não estamos satisfeitos com a taxa de desemprego e trabalhamos todos os dias para construir uma economia que ofereça mais empregos e mais oportunidades», afirmou hoje a ministra das Finanças, Nicola Willis. No entanto, não há consenso entre políticos e economistas sobre as perspetivas para a dinâmica do desemprego. Segundo Willis, o desemprego deverá diminuir até ao final do ano e as exportações deverão continuar a crescer graças aos acordos de comércio livre, que deverão compensar o choque causado pelas tarifas de Donald Trump. Por outro lado, a Bloomberg Economics destaca que os dados semanais e mensais apontam para uma continuação da queda do emprego, o que contradiz as projeções mais otimistas do RBNZ (ou seja, queda do desemprego e recuperação do número de empregos). Se a tendência não se inverter, o desemprego poderá atingir 5,5%. O spread de rendimento entre os títulos de 10 anos da Nova Zelândia e dos EUA tem se mantido estável desde abril. Fonte: XTB Research

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.