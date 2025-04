Gráfico do dia - OURO (02.04.2025)

O ouro está a ganhar 0,60% hoje, eliminando as perdas de ontem e ultrapassando mais uma vez o nível de 3130 USD por onça. A subida é, naturalmente, impulsionada pela incerteza recorde do mercado, à medida que se aproxima o momento do anúncio das tarifas americanas.

O principal fator que impulsiona os recentes ganhos do ouro é a crescente incerteza nos mercados globais, em grande parte alimentada pela política comercial do presidente dos EUA, Donald Trump. Ainda na semana passada, em 26 de março de 2025, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre os veículos importados, que deverá entrar em vigor em breve, aumentando os receios de uma guerra comercial mais alargada. Como se espera que outras medidas de retaliação sejam anunciadas ainda hoje, 2 de abril de 2025, os investidores estão a afluir ao ouro como uma proteção contra a instabilidade económica e o potencial abrandamento. Historicamente, o ouro tem um bom desempenho durante períodos de turbulência geopolítica e económica, e as actuais ameaças tarifárias - combinadas com acções de retaliação de países como o Canadá, o México e a China - amplificam este efeito.

Os bancos centrais, especialmente nos países em desenvolvimento, como a China e a Rússia, desempenham um papel significativo na formação da procura de ouro. Estes bancos estão a aumentar as suas reservas não só para se protegerem contra a turbulência do mercado global, mas também para reduzirem a sua dependência do dólar americano.

O anúncio de novas tarifas, previsto para hoje, pode reforçar ou enfraquecer a atual tendência ascendente. Vale a pena mencionar as recentes palavras do Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, que afirmou que as tarifas actuarão como um limite. Estas tarifas representam um nível máximo, e os países afectados podem mais tarde tomar medidas para as reduzir. Se adoptarmos este ponto de vista, o dia 2 de abril poderá marcar o pico das tensões comerciais entre os EUA e os seus outros parceiros. Em consequência, podemos esperar um alívio nos mercados e um regresso a activos mais dependentes do risco. No entanto, se a surpresa for muito negativa e Trump apontar para uma nova escalada, então a tendência atual pode continuar.

Ouro (D1)

O ouro acelerou os ganhos nos últimos dias e está a sair de uma forte tendência ascendente. A direção futura depende diretamente da reação do mercado financeiro à publicação de hoje da taxa de tarifas e do risco de uma nova escalada da guerra comercial. Em ambos os cenários, podemos esperar um aumento da volatilidade, e a zona chave é o limite superior do canal ascendente, atualmente localizado em torno de 3080 USD.