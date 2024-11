Gráfico do dia - Ouro (22.11.2024)

Os preços do ouro subiram para US $ 2.694 hoje, marcando seu ganho semanal mais substancial desde outubro de 2023, com um notável aumento de 4,9% impulsionado por tensões geopolíticas elevadas e mudanças nas expectativas de política monetária. A recuperação do metal precioso tem sido particularmente notável, registando ganhos durante cinco sessões consecutivas no meio da escalada dos conflitos Rússia-Ucrânia. O mercado recebeu um impulso significativo após relatos de que a Rússia lançou um novo míssil balístico hipersónico de alcance intermédio na região ucraniana de Dnipro, marcando uma grave escalada no conflito de 33 meses. Este desenvolvimento, juntamente com a decisão da administração Biden de permitir a utilização pela Ucrânia de armas fabricadas nos EUA para ataques profundos à Rússia, aumentou substancialmente a procura de portos seguros. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Reduções de taxas implícitas no mercado. Fonte: Bloomberg Para impulsionar a trajetória ascendente do ouro, os comentários dovish do Presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsbee, sugeriram que as taxas de juro poderiam descer “um pouco mais”, ao mesmo tempo que expressaram confiança na trajetória da inflação em direção ao objetivo da Fed. De acordo com a Bloomberg, os participantes no mercado estão agora a avaliar uma probabilidade de 56% de um corte de 25 pontos-base nas taxas em dezembro. O metal precioso tem demonstrado uma notável resistência este ano, registando um ganho de 30%, apesar da força do dólar e dos dados mistos do mercado de trabalho dos E.U.. O relatório de quinta-feira mostrou que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego semanais caíram para 213.000, um mínimo de sete meses, superando as expectativas dos economistas de 220.000. O interesse institucional permanece robusto, com o SPDR Gold Trust, o maior ETF apoiado em ouro do mundo, a registar um aumento de 0,29% nas participações para 877,97 toneladas. Olhando para o futuro, as principais instituições financeiras mantêm perspectivas optimistas para 2025, com o Goldman Sachs e o UBS a emitirem recentemente previsões positivas. O mercado acompanhará de perto os próximos dados do sentimento do consumidor dos E.U.A. e os comentários da Governadora da Reserva Federal, Michelle Bowman, para obter mais orientações sobre a política monetária. O complexo mais amplo de metais preciosos também se beneficiou do sentimento positivo, com a prata subindo para US $ 31,06 a onça, o paládio atingindo US $ 1.040,85, enquanto a platina permaneceu estável, todos acompanhando os ganhos semanais em meio ao aumento do prémio geopolítico. Ouro (Intervalo D1) O ouro está capitalizando sobre a dinâmica de alta, aproximando-se da resistência no nível de retração Fibonacci de 61,8%. Ontem, fechou acima da SMA de 50 dias, e hoje está sendo negociado acima da SMA de 30 dias. RSI mostra divergência de alta, e MACD emitiu um sinal de compra ontem. Para que os ursos recuperem o controlo, o nível chave seria o nível de retração Fibonacci de 38,2%.



