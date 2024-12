Gráfico do dia - US100 (26.12.2024)

O US100 está hoje a recuar um pouco abaixo dos 22000 pontos, depois de uma forte recuperação na terça-feira, véspera de Natal. O crescimento foi impulsionado pelas empresas tecnológicas. Foram visíveis fortes subidas, entre outras, na Apple. As acções da empresa subiram mais de 1% na terça-feira e a capitalização da empresa ultrapassou os 3,9 biliões de dólares. As acções das empresas do sector dos semicondutores também subiram fortemente, uma vez que foi lançada uma investigação contra as empresas chinesas de processadores. De acordo com um comunicado da Casa Branca, o inquérito visa investigar “actividades, políticas e práticas” relacionadas com a produção de componentes utilizados no fabrico de semicondutores. As autoridades justificam esta medida com o receio de que a China “utilize regularmente políticas e práticas incompatíveis com o mercado e apoio industrial deliberado”. No entanto, a investigação também pode ser vista como uma resposta política ao processo antitrust recentemente iniciado contra a Nvidia na China.

O US100 recua ligeiramente após os ganhos registados durante a sessão asiática. No entanto, desde o rollover que ocorreu após a decisão do Fed (quando também tivemos uma forte correção), o US100 e o US500 conseguiram aumentar cerca de 2,5%. Isto significa que o Rally do Pai Natal entrou numa fase chave e os declínios anteriores foram totalmente neutralizados. As resistências mais próximas estão em torno dos máximos históricos em 22150 pontos e, em seguida, em 22400 pontos na retração de 138,2. Por outro lado, o apoio está em 21500 em torno da área de retração de 113,0.