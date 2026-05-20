O índice S&P 500 (US500) regista hoje uma subida, sendo negociado em torno dos 7 405 pontos, na sequência da sessão de ontem, que terminou em território negativo, Wall Street registou uma queda devido, principalmente, à fraqueza do setor tecnológico e ao aumento das taxas de rendibilidade das obrigações norte-americanas. Toda a atenção do mercado está hoje centrada no relatório trimestral da Nvidia (NVDA.US) relativo ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, que será publicado após o fecho de Wall Street, o consenso do mercado aponta para receitas de cerca de 78,8 mil milhões de dólares (+78% em termos homólogos) com um EPS de ~1,75 dólares (+127% em termos homólogos). O mercado de opções espera que a variação do preço das ações após a divulgação dos resultados atinja cerca de 5,6% em termos absolutos. No entanto, gostaríamos de acrescentar que, em quase 75% dos casos, as opções sobrestimaram a variação real. No entanto, as tensões geopolíticas permanecem em segundo plano: a China proibiu oficialmente as importações do chip RTX 5090D V2 da Nvidia, enviando um sinal claro de que está a acelerar o desenvolvimento do seu próprio ecossistema de IA. A situação no Irão também merece destaque. Trump afirmou na terça-feira que os EUA poderão ser forçados a atacar novamente o Irão, um dia depois de ter cancelado um ataque planeado na sequência da receção de uma proposta de paz iraniana. O Irão, por sua vez, apresentou uma proposta exigindo reparações de guerra e a retirada das tropas norte-americanas. S&P 500 (D1) No gráfico diário do US500, o índice encontra-se numa forte tendência de alta, atingindo novos máximos históricos em torno dos 7.407 pontos (máximo da sessão). O preço está a ser negociado bem acima de todas as médias móveis importantes. Vale a pena destacar o canal de banda visível no gráfico (um canal de desvio padrão ancorado no VWAP traçado a partir de 2025), cujo limite superior na região de 7.500/7.600 pontos representa a meta técnica mais próxima para os otimistas. O volume no lado esquerdo do gráfico (Perfil de Volume) indica uma grande concentração de atividade de negociação na faixa de 6.800/7.000 pontos, o que pode sugerir a existência de uma zona de suporte significativa no caso de uma potencial correção.

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