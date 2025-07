Gráfico do dia - USDCAD (11.07.2025)

O dólar canadiano caiu mais de 0,3% em relação ao dólar dos EUA hoje, após o anúncio de novas tarifas de 35% sobre os produtos canadianos. O par USDCAD recuperou junto da zona de resistência em torno dos 1,373-1,375, apoiado por comentários de membros do BoC. No entanto, os próximos dados do mercado de trabalho podem renovar a pressão de alta sobre o par.

Fonte: xStation5

Reacendem-se as tensões entre os EUA e o Canadá

No início desta semana, parecia que as tensões comerciais entre os EUA e o seu maior parceiro comercial (fora da UE) estavam a abrandar. A recente reunião entre Donald Trump e o Primeiro-Ministro canadiano, Mark Carney, foi marcada pela flexibilidade e pela ação comum de apoiar a competitividade norte-americana. Ambas as partes concordaram em finalizar um acordo comercial até 21 de julho e, subsequentemente, o Canadá abandonou o imposto de 3% sobre os serviços digitais que pretendia aplicar às empresas americanas.

No entanto, as tensões voltaram a instalar-se poucos dias depois. Trump anunciou uma tarifa retaliatória de 35%, citando as quotas de importação de produtos lácteos do Canadá e a crise do fentanil. O anúncio desencadeou um forte enfraquecimento do dólar canadiano, que foi parcialmente compensado por comentários tranquilizadores de Carney e do Ministro das Finanças Champagne, que sublinharam que (1) as negociações estão em curso e que o Canadá - como o maior comprador de bens dos EUA - detém uma posição estratégica, e (2) a tarifa proposta não se aplica a bens compatíveis com o USMCA.

O que é que o mercado de trabalho irá mostrar?

O CAD pode ficar sob nova pressão se o relatório sobre o mercado de trabalho não for satisfatório. As previsões actuais apontam para um modesto ganho de emprego de 10.000 (acima dos 8.800 em maio), impulsionado por ligeiras melhorias no sentimento da indústria transformadora e na confiança geral das empresas. No entanto, o agravamento das relações comerciais com os EUA poderá comprometer esse progresso. Os empregadores estão cada vez mais a ajustar as horas trabalhadas em vez de contratar e, como resultado, a taxa de desemprego pode subir para 7,1% - sublinhando a vulnerabilidade da economia a choques políticos externos.