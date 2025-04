Gráfico do dia: USDCHF (07.04.2025)

O franco suíço (USDCHF: -1,5%) está a liderar as moedas do G10 hoje, com os investidores a vender dólares americanos devido a preocupações sobre a desaceleração económica dos E.U.A. O dólar não está a encontrar apoio, mesmo com a posição hawkish de Jerome Powell. Apesar da pressão direta de Trump, Powell sublinhou que a Reserva Federal pode continuar a esperar antes de reduzir as taxas de juro, mesmo perante o impacto negativo esperado da guerra comercial na inflação e no crescimento económico.

Durante a última semana, o dólar enfraqueceu quase 4% em relação ao franco. Fonte: xStation5

A escala das tarifas de retaliação, a incerteza persistente e os receios crescentes de uma recessão global sublinham o estatuto do franco como uma moeda “porto seguro”, tornando-o particularmente atraente para os investidores forex.

Por outro lado, a rápida valorização do franco coloca um problema separado para o Banco Nacional Suíço (SNB), que está a ficar sem ferramentas convencionais para evitar que a moeda se torne demasiado forte. As taxas de juro na Suíça são já as mais baixas entre os países do G10 (0,25%), e um corte esperado para 0% em junho poderá marcar o início de um regresso a uma presença mais ativa do SNB no mercado cambial.

Após as negociações, as tarifas de retaliação sobre a Suíça poderão ser reduzidas de 31% para 17% (Bloomberg), mas uma queda estimada de 60% na procura de produtos suíços nos EUA equivaleria a uma perda de quase 2% do PIB para a Suíça. A economia é também particularmente vulnerável a potenciais tarifas sobre o setor farmacêutico (com empresas líderes como a Roche e a Novartis).

A valorização do franco está a acontecer apesar das condições atuais no mercado obrigacionista, incluindo a pressão sobre o SNB para reduzir ainda mais as taxas e a posição hawkish da Fed. Fonte: XTB Research