Gráfico do dia: USDIDX (12.05.2025)

O Índice do Dólar Americano registou um aumento de quase 1,1% no seu pico de hoje, refletindo o alívio do mercado em relação aos novos acordos comerciais entre a China e os Estados Unidos. A guerra comercial foi efetivamente suspensa por 90 dias, mas a questão permanece: as empresas acreditarão no fim da incerteza e os investidores confiarão na estabilidade da política dos Estados Unidos?

A normalização das relações comerciais poderá contribuir para que o dólar retorne aos níveis anteriores ao Dia da Libertação. Fonte: xStation5

Os mercados encerraram na sexta-feira com tensão antes da primeira ronda de negociações comerciais entre a China e os EUA. O fim de semana trouxe os primeiros relatos de desenvolvimentos positivos nas negociações em Genebra. No entanto, o otimismo no início da sessão de hoje foi bastante cauteloso — os comentários sobre um «bom começo» ainda eram insuficientes diante das tarifas de mais de 100% entre as duas maiores economias do mundo.

O otimismo tomou conta do mercado entre as 8h e as 9h. Durante uma conferência de imprensa conjunta, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou uma redução das tarifas americanas de 145% para 30%, em resposta a uma medida quase simétrica da China (de 125% para 10%). O acordo deve entrar em vigor na próxima quarta-feira e permanecerá válido por 90 dias.

Embora a trégua comercial entre a China e os EUA não resolva a incerteza de longo prazo, ela oferece às empresas uma janela muito necessária para recalibrar as suas estratégias. Os cortes nas tarifas acabaram por ser significativamente maiores do que o esperado (as expectativas antes do fim de semana estavam na faixa de 60-80%), o que pode ajudar a aliviar as preocupações com as cadeias de abastecimento, a pressão sobre os preços e o acesso ao mercado.

Para o dólar, isso pode significar um retorno aos níveis observados antes do Dia da Libertação. Nas últimas semanas, a incerteza sobre a política económica do presidente Trump desencadeou um sentimento de “venda dos EUA”, tornando os mercados acionários e de títulos menos atraentes. A normalização das relações comerciais pode aliviar a crise de confiança em torno do dólar; no entanto, a imprevisibilidade do presidente dos EUA provavelmente levará os investidores a diversificar as suas carteiras entre regiões.

A taxa de câmbio EURUSD voltou claramente para o spread de rendimento entre os títulos alemães e americanos a 2 anos. A incerteza comercial, que está a diminuir gradualmente, está a desviar o foco para os fatores monetários, nomeadamente, o diferencial das taxas de juro entre a zona euro e os EUA. Fonte: XTB Research

A melhoria relativa nas condições comerciais fez com que o euro, o iene e o franco perdessem os seus ganhos excessivos em relação ao dólar. Fonte: XTB Research