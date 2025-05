Gráfico do dia - USDJPY (16.05.2025)

O dólar enfraqueceu em relação ao iene, com o USD/JPY caindo 0,8% para 145,20, à medida que os mercados reagiram aos dados mais fracos da inflação nos EUA e ao crescimento surpreendentemente resiliente do PIB do Japão de 0,2% no primeiro trimestre, que superou significativamente as expectativas de uma contração de 1,1%.

Políticas divergentes dos bancos centrais

O vice-governador do Banco do Japão, Shinichi Uchida, reafirmou a postura hawkish do banco central, afirmando que “continuará a aumentar as taxas se a economia e os preços melhorarem conforme o previsto”. Isso contrasta com a perspectiva cada vez mais dovish do Federal Reserve após o IPC de abril ter caído para 2,3% em relação ao ano anterior.

Os mercados já precificaram aproximadamente 56 pontos-base de cortes nas taxas do Fed até dezembro de 2025, acima dos 49 pontos-base anteriormente esperados.

O acordo de redução tarifária de 90 dias entre os EUA e a China inicialmente gerou otimismo, mas persistem preocupações sobre a política comercial de longo prazo. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, se opôs a qualquer acordo comercial com os EUA que exclua disposições sobre automóveis, destacando os potenciais desafios para as exportações do Japão. As perspetivas de médio prazo do dólar em relação ao iene parecem cada vez mais pessimistas, à medida que a divergência da política monetária se intensifica, com o Goldman Sachs a rever a sua meta de três meses para o USD/JPY para 142,50.

USDJPY (D1)

O USDJPY está atualmente a ser negociado em torno da da média móvel de 30 dias, um importante de curto prazo. O RSI está prestes a romper uma divergência de alta, sugerindo uma potencial fraqueza no momentum.