Hims & Hers sobe 24% com a aquisição da Trybe Labs📈

A Hims & Hers Health registou hoje um aumento de 24% das suas ações na sequência da aquisição estratégica da Trybe Labs, uma empresa especializada em soluções de testes laboratoriais ao domicílio. Esta aquisição representa um passo significativo no sentido de melhorar os cuidados de saúde personalizados, permitindo à Hims & Hers integrar o diagnóstico ao domicílio na sua plataforma de telesaúde. A aquisição permitirá a realização de testes corporais abrangentes, incluindo a recolha de amostras de sangue em casa, dando aos doentes um maior controlo sobre os seus conhecimentos de saúde. Esta iniciativa está em sintonia com a missão da empresa de detetar precocemente potenciais riscos para a saúde e apoiar planos de tratamento personalizados em áreas clínicas fundamentais, como a gestão da baixa testosterona, da menopausa e da saúde na perimenopausa. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app IA e Tele-saúde A Hims & Hers está a introduzir um método de recolha de sangue minimamente invasivo utilizando uma lanceta de sangue, que oferece uma alternativa às agulhas tradicionais e aos cartões de manchas de sangue seco. Esta inovação permite aos utilizadores monitorizar convenientemente: níveis hormonais, factores de risco cardíaco, marcadores de stress, colesterol e função hepática e saúde da tiroide e da próstata Os dados de saúde em tempo real recolhidos a partir destes testes não só darão aos clientes uma visão mais aprofundada da saúde, como também desempenharão um papel crucial nas iniciativas da empresa orientadas para a IA, incluindo a MedMatch by Hims & Hers- uma plataforma avançada de cuidados de saúde alimentada por IA, concebida para fornecer cuidados personalizados, de alta qualidade e acessíveis. A Hims & Hers observou que o acesso aprimorado aos dados de testes de laboratório ajudará a refinar os planos de tratamento personalizados, preenchendo a lacuna entre as visitas clínicas tradicionais e as soluções remotas de saúde. Embora as condições financeiras da aquisição não tenham sido divulgadas, a Hims & Hers confirmou que o negócio foi totalmente financiado com as reservas de caixa disponíveis. A empresa deverá lançar os seus serviços de análises ao domicílio durante o próximo ano, solidificando ainda mais a sua posição de líder em soluções de cuidados de saúde inovadoras e orientadas para a tecnologia. Essa expansão para testes de laboratório em casa ressalta o compromisso da Hims & Hers em remodelar o futuro da medicina personalizada, oferecendo serviços de saúde acessíveis, baseados em dados e aprimorados por IA. Por enquanto, a avaliação da Hims & Hers parece muito elevada, mas os mercados esperam que a empresa tenha uma quota de mercado muito maior no sector dos cuidados de saúde. HIMS.US (D1) As ações da empresa aumentaram quase 190% no acumulado do ano e 650% no período homólogo, impulsionadas pela implementação da IA nos serviços de saúde pessoais. Fonte: xStation5

