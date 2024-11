Husqvarna cai 6%, atingindo mínimos de 2022, num contexto de baixa do relatório do SEB📉

As ações do fabricante sueco de maquinaria e equipamento de jardinagem Husqvarna (HUSQB.SE) caíram quase 6% hoje, depois de os analistas do SEB Research terem apontado problemas estruturais na empresa e terem baixado as perspectivas de avaliação da empresa. Em setembro, a Husqvarna alertou para a queda das vendas face à diminuição da atividade dos consumidores, indicando que esperava um declínio anual de 5% nas vendas comparáveis. O SEB, que analisa o mercado das empresas escandinavas, reconheceu os desafios estruturais da Husqvarna e baixou a sua recomendação para “vender”.

O SEB, que analisa o mercado das empresas escandinavas, No relatório, o preço-alvo das ações da Husqvarna foi reduzido para 57 SEK. A empresa considera que terá problemas nas suas soluções destinadas ao corte de relva e problemas dispendiosos relacionados com a transição das soluções de motores a gasolina para baterias eléctricas.

Os analistas salientaram que os concessionários da Husqvarna estão a perder terreno num mercado altamente competitivo, privando a empresa de uma parte importante do seu chamado fosso comercial. O SEB baixou as previsões para os lucros de exploração em 2025-26 em 22-34% e não prevê uma recuperação significativa das ações, depois de terem atingido mínimos anuais. A Husqvarna prevê lucros operacionais "a um nível rentável" este ano e aposta numa maior atividade promocional. O Presidente do Conselho de Administração da empresa, Pavel Hajman, deixará o cargo em 2025, após um "mandato" mal sucedido que dura desde 2023; é provável que seja substituído por Torbjörn Lööf, que trabalhou muitos anos no IKEA. A avaliação do SEB sobre o valor da ação implica um potencial de descida de quase 10% em relação aos níveis atuais. A ação está hoje a testar os mínimos de 2022, e uma rutura do fundo desta zona poderia, de facto, levar a pressões, mesmo para apagar completamente a dinâmica ascendente de 2020. As taxas de juro mais elevadas, os custos da energia e a elevada atividade de compra das famílias entre 2020 e 2022 indicam que a procura de equipamento de jardinagem (que conduz a um aumento das "existências" dos consumidores) pode continuar sob pressão.

