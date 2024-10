Intel ganha 2% depois de revelar novos produtos de IA 🔔

A Intel (INTC.US) apresentou as suas soluções de IA da próxima geração, o CPU Xeon 6 e o acelerador de IA Gaudi 3, com o objetivo de desafiar o domínio da Nvidia (NVDA) no mercado da IA. O Xeon 6, construído com núcleos P, oferece o dobro do desempenho do seu antecessor e foi concebido para IA e computação de alto desempenho, enquanto o Gaudi 3 visa aplicações de IA generativa em grande escala. Apesar dos avanços, a Intel enfrenta uma forte concorrência da Nvidia e da AMD, com as acções da Nvidia a subirem 140% no acumulado do ano, enquanto as da Intel caíram 50%.

A Intel está passando por uma grande transformação sob o comando do CEO Pat Gelsinger, com foco no desenvolvimento avançado de chips e na expansão de suas capacidades de fabricação. A empresa tem enfrentado desafios recentes, incluindo ganhos decepcionantes e reduções da força de trabalho, tornando-a um alvo potencial de aquisição pela Qualcomm. Apesar destas dificuldades, a Intel continua a assegurar clientes importantes como a Amazon e a Microsoft para o seu negócio de chips personalizados e planeia separar o seu segmento de fundição das suas operações de conceção para aumentar a confiança dos clientes.

Intel (intervalo D1)

As acções da Intel parecem estar a estabilizar após quedas significativas no final de julho. Durante agosto e setembro, o preço das acções tem oscilado entre os $19 e os $21, e nas últimas sessões de negociação, houve uma tentativa de ultrapassar este intervalo. A ação está atualmente a subir 2,0% num intervalo diário.

Fonte: xStation 5