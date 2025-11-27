Metais preciosos: Duplo topo ou consolidação?

O mercado arrefeceu bastante após o recente aumento nos preços dos metais preciosos. O último aumento nas avaliações dos metais preciosos teve um ritmo e uma escala difíceis de justificar totalmente com dados fundamentais concretos. Parte do movimento foi uma reação emocional impulsionada pela incerteza geopolítica e pela crença arraigada de que os metais sempre valorizam em tempos de turbulência. No entanto, o mercado mais uma vez demonstrou sua capacidade de antecipar fatos e só depois buscar justificativas para eles. Isso é particularmente verdadeiro para os investidores de retalho, cuja participação foi muito notável no recente aumento. Isso não significa, no entanto, que os metais preciosos não tenham motivos para crescer. As compras institucionais continuam sendo um pilar forte, especialmente por parte dos bancos centrais dos países em desenvolvimento, que vêm diversificando sistematicamente as reservas há vários anos. O segundo elemento dessa estrutura é a política monetária, cuja direção ainda favorece o corte das taxas de juros e a manutenção delas em um nível baixo. Isso cria uma espécie de piso de preço , não tanto garantindo aumentos, mas limitando a escala de possíveis quedas. O ouro, no entanto, não é um ativo intocável. O estatuto de ativo seguro não significa imunidade a correções ou quedas, como se observou recentemente nos gráficos. Por exemplo, um sinal claro de melhoria duradoura nas relações entre os Estados Unidos e a China poderia levar à retirada de parte do prémio de risco das cotações. Um efeito semelhante poderia ser provocado por um aperto inesperado da política monetária nas principais economias. OURO (D1) Fonte: xStation5 As flutuações nas taxas a curto e médio prazo têm um significado insignificante para os bancos centrais, que analisam o mercado ao longo de muitos anos. Para os investidores de retalho, no entanto, são uma fonte de lucros ou perdas reais e, para as empresas de investimento, constituem um elemento significativo dos resultados financeiros e balanços. Esta diferença de perspetivas significa que o mesmo movimento de preços pode ser simultaneamente insignificante e muito doloroso para diferentes participantes no mercado. Um investidor cuidadoso também deve prestar atenção às relações de preço entre os metais individuais. Atualmente, a prata apresenta uma dinâmica de preço melhor do que o ouro. A sua crescente importância na energia renovável e na indústria eletrónica está a alterar a estrutura da procura. Se esta tendência continuar, a prata poderá gradualmente alcançar o seu «irmão mais velho», embora este caminho provavelmente não seja rápido nem fácil.

