📉NATGAS cai 5%

Máximo de produção atingido nos EUA na semana passada

Os preços do gás natural sofreram uma queda significativa no início desta semana, apesar das previsões de temperaturas acima da média em grande parte dos Estados Unidos. Condições mais frias podem prevalecer no oeste dos EUA nos próximos dias, uma região normalmente caracterizada por um consumo substancial de gás durante os meses de verão.



Previsões meteorológicas indicam que as temperaturas devem ficar abaixo do normal no oeste dos EUA, mas condições mais quentes são esperadas em todo o país dentro de duas semanas.

Fonte: Bloomberg, NOAA





As projeções de temperatura a curto prazo sugerem que a temperatura média nos EUA nos próximos 2-3 dias ficará ligeiramente abaixo da média de 30 anos. Fonte: Bloomberg Finance LP





Na semana passada, a produção de gás natural nos EUA atingiu novos máximos históricos. Além disso, houve um ressurgimento notável no número de plataformas de perfuração ativas nos EUA. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB





O consumo total de gás nos EUA (gráfico superior) e o consumo de gás no setor energético (gráfico do meio) voltaram a níveis próximos das suas médias de cinco anos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

De acordo com a Bloomberg, as próximas 2-4 semanas serão cruciais para estabelecer a tendência dos preços para o resto do ano. A equipa de análise de commodities energéticas sugere que a procura deve aumentar para manter uma narrativa sazonal otimista no mercado do gás. Os spreads de preços entre o verão atual e o inverno que se aproxima sugerem uma expectativa de reduções significativas nos stocks durante a época de inverno. No entanto, se as condições meteorológicas atuais não forem particularmente quentes, isso poderá levar a um aumento excessivo dos stocks, levando os preços do gás a níveis distintamente baixos, a partir dos quais mesmo uma recuperação substancial posterior poderá parecer modesta.





A ação dos preços de hoje mostra uma queda substancial. Vale a pena notar que as renovações dos contratos de futuros ocorrerão após a sessão de 22 de julho. Atualmente, existe um pequeno contango entre os contratos de agosto e setembro. A diferença mais significativa é observada entre os contratos de outubro e novembro. O preço está atualmente a lutar para recuperar níveis acima do limite inferior do canal de tendência ascendente e da média móvel de 14 períodos. No entanto, se o preço permanecer abaixo destes níveis, isso poderá sinalizar uma mudança nas perspetivas de preços do gás natural, apesar do aumento sazonal típico nesta época do ano. Fonte: xStation5