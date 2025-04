Nvidia tenta segurar CoreWeave depois de um IPO mais fraco

O provedor de nuvem de IA apoiado pela Nvidia, CoreWeave, viu suas ações caírem quase 8% para US $ 36,90 na segunda-feira, seu segundo dia de negociação, sinalizando o arrefecimento do sentimento dos investidores em relação aos investimentos em infraestrutura de IA. A estréia da empresa na Nasdaq, que foi observada de perto como um barômetro para IPOs de tecnologia, ficou significativamente aquém das expectativas iniciais. IPO é subestimado apesar do suporte da NVIDIA Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A oferta pública inicial da CoreWeave angariou 1,5 mil milhões de dólares através da venda de 37,5 milhões de ações a 40 dólares cada, consideravelmente menos do que o seu objetivo inicial de 49 milhões de acções a 47-55 dólares, o que poderia ter gerado até 2,7 milhões de dólares. A avaliação da empresa foi reduzida de 32 para 23 milhões de dólares, reflectindo o que o CEO Michael Intrator descreveu como “ventos contrários do mercado”. Em particular, o principal parceiro NVIDIA investiu 250 milhões de dólares para apoiar a IPO, com metade dos fundos angariados provenientes de apenas três compradores. O analista Gil Luria, da DA Davidson, comentou que “o facto de a NVIDIA ter de salvar a IPO no último minuto apoia a nossa opinião de que a CoreWeave parece ser um veículo para fins especiais para a NVDA - um acordo fora do balanço para ampliar o investimento de 350 milhões de dólares num cliente de 10 mil milhões de dólares”. Crescimento misto com desafios significativos Apesar de reportar um crescimento extraordinário das receitas de 737% para 1,9 mil milhões de dólares em 2023, a CoreWeave registou um prejuízo líquido substancial de 863 milhões de dólares. O modelo de negócios da empresa, que envolve empréstimos para comprar GPUs NVIDIA e alugá-los para empresas de IA, enfrenta vários desafios: Forte dependência da Microsoft, que foi responsável por 62% das receitas no ano passado

8 mil milhões de dólares em dívidas para construir centros de dados, com custos de manutenção estimados em mil milhões de dólares este ano

Dependência de modelos específicos de chips NVIDIA que podem ser perturbados por versões mais recentes

Fosso competitivo limitado num mercado de infra-estruturas de IA cada vez mais concorrido A receção morna do CoreWeave pode sinalizar preocupações mais alargadas dos investidores sobre os investimentos em IA. Os recentes rumores de que a Microsoft cancelou os alugueres de centros de dados diminuíram ainda mais o sentimento, embora a CoreWeave negue qualquer cancelamento de contratos. NVIDIA (Intervalo D1) O preço está a manter o suporte no nível de retração de Fibonacci de 78,6%, uma zona que já desencadeou reversões anteriormente. O RSI está se aproximar de um nível que também levou a reversões várias vezes, enquanto o MACD, após um cruzamento de baixa, pode sinalizar mais quedas. Fonte: xStation

