O cacau recupera 2,5%, acima dos US$ 9.100, apoiado pela fraqueza do dólar americano💵

Os futuros do cacau (COCOA) estão a apresentar um desempenho superior ao de todas as outras commodities agrícolas negociadas hoje nas bolsas ICE e CBOT. Após cair duas vezes abaixo dos US$ 9.000 por tonelada, os otimistas recuperaram esse nível importante, empurrando os preços para US$ 9.100 e testando as altas locais recentes. O dólar americano fraco continua a apoiar o impulso de alta no mercado de cacau, e a melhora nos padrões climáticos na África não foi suficiente para sustentar uma retração. A desvalorização do dólar provocou uma potencial cobertura de posições vendidas em contratos de cacau. Fundamentos mistos no mercado do cacau O panorama geral dos fundamentos do mercado do cacau continua misto. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app A melhoria das condições meteorológicas na África Ocidental beneficiou as colheitas de cacau na Costa do Marfim e no Gana, aumentando potencialmente a oferta.

A Hershey e a Mondelez reportaram uma queda nas vendas do primeiro trimestre, citando os preços elevados do cacau e as tarifas que afetam a procura dos consumidores.

Os inventários de cacau monitorizados pela ICE nos portos dos EUA recuperaram para um máximo de 7 meses, indicando uma melhoria nos níveis de oferta.

As exportações de cacau da Nigéria aumentaram 24% em março em relação ao ano anterior, aumentando as preocupações com a oferta global.

Problemas de qualidade na colheita intermediária da Costa do Marfim levaram os processadores a rejeitar alguns grãos de cacau.

As exportações de cacau da Costa do Marfim desaceleraram, com um aumento menor em comparação com os meses anteriores, aumentando as preocupações com a oferta.

A procura global de cacau mostrou resiliência, com a moagem no primeiro trimestre na América do Norte, Europa e Ásia a diminuir menos do que o esperado. No entanto, as ações da Barry Callebaut (BARN.CH), uma das principais processadoras globais, permanecem nos níveis mais baixos em vários anos.

O Rabobank prevê uma diminuição de 9% no rendimento da safra intermediária da Costa do Marfim devido às chuvas tardias.

A Organização Internacional do Cacau (ICCO) projeta um excedente global de cacau de 142.000 toneladas métricas para 2024/25, o primeiro em quatro anos. Na temporada 2023/24, o déficit foi de 441.000 toneladas métricas, o maior em mais de 60 anos.

A previsão da colheita de cacau do Gana foi reduzida em 5% devido a desafios climáticos, apoiando os preços. Análise técnica (intervalo M30) O gráfico mostra um potencial cruzamento de alta dos indicadores MACD e RSI perto dos níveis de sobrecompra. Os preços subiram acima da EMA50 e da EMA200, sugerindo um retorno às tendências de alta no mercado. A recuperação também é apoiada por uma formação de fundo duplo em torno de US$ 8.500 por tonelada. Além dos contratos de cacau, o café também está a valorizar. Fonte: xStation5

