🗽O presidente da Fed, Jerome Powell, inicia a conferência de imprensa (EM DIRECTO)

A Reserva Federal dos EUA decidiu hoje reduzir as taxas de juro em 25 pontos base para 4,75%. É de salientar a eliminação da linguagem que exprimia “maior confiança” na evolução sustentável da inflação para o objetivo de 2%, o que sugere uma maior cautela quanto à evolução da inflação. Eis os destaques da conferência de imprensa de Jerome Powell: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O mercado de trabalho permanece sólido e resistente, embora a contratação tivesse sido um pouco mais elevada se não fossem as tempestades e as greves

Embora a inflação tenha abrandado substancialmente, o núcleo da inflação permanece elevado. O Fed precisa de ver um progresso contínuo em direção ao objetivo de 2%

Os gastos dos consumidores mantiveram a sua resistência, apoiados pela melhoria das condições de oferta na economia

A orientação política da Fed está bem posicionada em relação aos riscos, com os riscos para atingir os objetivos aproximadamente equilibrados

O crescimento dos salários mostrou sinais de abrandamento e as condições do mercado de trabalho são menos restritivas em comparação com os níveis anteriores à pandemia

O mercado de trabalho não é atualmente uma fonte de pressões inflacionistas, o que representa uma mudança significativa em relação a períodos anteriores

A redução da taxa de juro hoje anunciada representa mais um passo na redução da restrição política, com o objetivo de ajudar a manter a força económica

Powell mantém a confiança de que, com uma recalibração adequada da orientação, a inflação descerá de forma sustentável para 2%

Se a economia se mantiver forte, mas a inflação não estiver a evoluir para 2%, a Fed pode reduzir os ajustamentos da política mais lentamente

Contexto político importante: Powell sublinhou que, a curto prazo, as eleições não terão qualquer efeito sobre as decisões políticas

A Fed continua a acompanhar as condições económicas e ajustará a política conforme necessário para manter o equilíbrio entre o crescimento e o controlo da inflação

A melhoria das condições de oferta tem apoiado a economia em geral, contribuindo para atenuar as pressões inflacionistas Sobre a dinâmica do mercado obrigacionista: Os atuais movimentos das taxas das obrigações parecem ser principalmente impulsionados pelas expectativas de crescimento e não por expectativas de inflação mais elevada

Powell indicou que a Fed não está numa fase em que as taxas das obrigações devam ser tidas em conta nas decisões políticas

Isto sugere que a Fed considera que a recente volatilidade do mercado obrigacionista reflete um otimismo económico mais amplo e não preocupações com a inflação O EURUSD continua a cair mais 0,12%, embora continue a subir 0,36% no dia. O US100 e o US500 também estão a cair ligeiramente à medida que a conferência continua, com o ouro e a Bitcoin a juntarem-se à queda.

