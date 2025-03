O que se segue para a Moderna? O CEO compra acções no âmbito da promoção de uma vacina contra o cancro

A Moderna, o gigante farmacêutico conhecido pela sua inovadora vacina de ARNm contra a COVID-19, está atualmente a passar por uma transição fundamental, afastando-se dos fluxos de receitas associados às vendas de vacinas contra o coronavírus. Os desenvolvimentos recentes indicam uma forte concentração nas vacinas contra o cancro, a expansão do RSV e uma demonstração significativa de confiança por parte da sua liderança.

Aumentam as esperanças de vacinas contra o cancro:

A Moderna está a fazer uma aposta substancial na sua vacina personalizada contra o cancro, desenvolvida em colaboração com a Merck & Co. Stephen Hoge, Presidente da Moderna, revelou numa conferência de investidores que a empresa prevê lançar a vacina até 2027. Este calendário ambicioso é alimentado por resultados promissores de ensaios clínicos em fase avançada centrados no cancro da pele. Os ensaios demonstraram uma redução de 50% no risco de morte ou de recorrência do cancro quando a vacina foi utilizada em conjunto com o Keytruda da Merck. Os investidores esperam ansiosamente que este produto seja um importante impulsionador de receitas, com o objetivo de compensar o declínio previsto nas vendas da vacina contra a COVID-19.

Expansão e desafios do mercado de RSV:

A vacina contra o VSR da Moderna, aprovada no ano passado para indivíduos com 60 anos ou mais, está a ter um arranque lento. A empresa está a procurar ativamente a expansão da aprovação da vacina para incluir indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos que estejam em risco elevado. Esta expansão poderia potencialmente duplicar a oportunidade de mercado. No entanto, os atrasos na reunião do Comité Consultivo para as Práticas de Imunização (ACIP), que estava programada para discutir recomendações mais amplas, adiaram a potencial aprovação para junho. Apesar das vendas iniciais lentas, a Moderna continua otimista quanto ao potencial da vacina contra o VSR.

Confiança na liderança e aumento das acções:

Num movimento notável, o diretor executivo da Moderna, Stephane Bancel, e o diretor Paul Sagan fizeram compras significativas de acções da empresa. Bancel adquiriu cerca de 5 milhões de dólares em acções através do seu veículo de investimento, Boston Biotech Ventures, enquanto Sagan comprou cerca de 1 milhão de dólares em acções através de um fundo fiduciário. Isto marca a primeira compra de Bancel no mercado aberto desde que se tornou CEO em 2011, o que provavelmente contribuiu para uma reação positiva do mercado. A notícia desencadeou um aumento acentuado do preço das acções da Moderna, com as acções a subirem 4,5% no início do pregão, chegando mesmo a ganhar 12% durante a sessão, em comparação com o fecho do dia anterior. Esta demonstração de confiança por parte dos executivos de topo é vista como um forte indicador das perspectivas futuras da empresa.

Navegando o futuro:

A Moderna também está a abordar as preocupações em torno do seu contrato de vacina contra a gripe das aves com os EUA. Apesar das incertezas, Hoge sublinhou o empenhamento da empresa em prosseguir com os ensaios clínicos na fase final, destacando a importância da preparação para a saúde pública.

Em resumo, a Moderna está a diversificar ativamente a sua carteira, concentrando-se em terapias inovadoras contra o cancro e expandindo o alcance da sua vacina contra o VSR. As aquisições significativas de acções efectuadas pelos seus dirigentes indicam uma forte confiança interna, contribuindo para uma perspetiva positiva do mercado. Embora a Moderna enfrente desafios no mercado do RSV e navegue na evolução das prioridades de saúde pública, continua a ser um ator fundamental no panorama farmacêutico, com a sua tecnologia de ARNm preparada para impulsionar o crescimento futuro.

Um olhar sobre o desempenho da empresa:

É de salientar que a empresa tem tido um fraco desempenho no mercado desde há algum tempo, o que está obviamente relacionado com a redução das fontes de receitas após a pandemia de COVID-19. A empresa tem mantido um rácio P/S relativamente estável, ligeiramente inferior a 4, nos últimos trimestres. Por outro lado, a empresa tem vindo a registar prejuízos desde o início de 2023. A empresa perdeu até 26% do seu valor desde o início deste ano, enquanto no ano passado registou uma perda de 66%. Naturalmente, a situação é muito semelhante em todo o sector. A Pfizer está a perder no mercado americano, mas, ao mesmo tempo, também estamos a observar perdas na Novo Nordisk, que tem sido um dos vencedores dos últimos anos. A Eli Lily, que entrou no sector dos medicamentos para a obesidade, está a negociar perto de máximos históricos.