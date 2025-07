O rácio ouro-prata está a cair. O que é que isto significa?

O ouro e a prata registaram ganhos espetaculares nos últimos 10 anos. Não há muito tempo, o aumento dos preços do ouro na última década ultrapassou até mesmo o retorno do índice S&P 500, mas o índice conseguiu superar os desafios e atingir novos máximos históricos. No entanto, o retorno do mercado do ouro nos últimos 10 anos foi de pouco mais de 190%, com um aumento de 27% este ano, enquanto para o mercado da prata, foi um aumento de 152%, com um aumento de 21% desde o início deste ano. O índice S&P 500, durante o mesmo período, cresceu quase 200% e apenas 6% este ano, respetivamente.

É claro que vale a pena lembrar que esses retornos tão fortes dos metais preciosos não teriam sido possíveis sem a correção após 2011, que esteve ligada às expectativas de aumentos significativos das taxas de juro nos Estados Unidos. Atualmente, a situação parece completamente diferente, já que o ouro está a valorizar mesmo durante um período de taxas de juro elevadas sustentadas pelo Fed. Isso significa que um fator crucial por trás da força do ouro é o seu papel como porto seguro. Nos últimos anos, muitos eventos globais levaram os investidores a buscar proteção para seus ativos. Igualmente importante, os bancos centrais também se juntaram àqueles que buscam refúgios, optando por uma maior diversificação de suas reservas devido a preocupações com a estabilidade e a posição do dólar americano. Entre os principais compradores nos últimos anos, podemos observar o Banco Nacional da Polónia. Nos últimos três anos, os bancos centrais compraram mais de 1000 toneladas por ano, representando mais de 20% da procura global total de ouro. Espera-se que 2025 seja mais um ano em que a procura por parte destas instituições ultrapasse as 1000 toneladas. Além disso, após vários anos de estagnação, estamos também a assistir a um regresso a uma maior atividade dos fundos ETF. Os investidores estão a adquirir novas unidades nestes fundos, o que obriga os ETF a comprar ouro físico no mercado, caso adotem essa política de cobertura.

A prata não é comprada pelos bancos centrais. Tem também uma estrutura de procura completamente diferente da do ouro. A grande maioria da procura de prata é gerada pela indústria, incluindo cada vez mais as novas tecnologias. No caso da prata, temos observado um claro défice de mercado há vários anos. Consequentemente, com o segmento de investimento também a despertar, espera-se um défice ainda maior no mercado.

Devido à perceção de ambas as matérias-primas como metais preciosos, a sua correlação é bastante significativa. Portanto, olhando para a relação ouro/prata, ainda se pode observar uma subvalorização significativa do metal «mais barato» em relação ao «mais caro». A relação ouro/prata está atualmente em 88, enquanto a média de 10 anos indica um nível de 80 pontos. Além disso, a média de longo prazo é de 53 pontos. Assumindo estabilidade ou aumentos nos preços do ouro, os preços da prata ainda têm um potencial de valorização significativo. Isso também é evidenciado pelo facto de que a prata ainda está relativamente longe de seus máximos históricos. Os picos históricos da prata foram atingidos em janeiro de 1980, a quase US$ 50 por onça, quando surgiram preocupações sobre a disponibilidade desse metal. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e a crescente procura por investimentos, não se pode descartar a repetição desse cenário.

A relação de preços está claramente a cair. Se o preço do ouro se estabilizar, mas a relação de preços continuar a cair para a sua média de 10 anos, isso implicaria que um objetivo de curto prazo para a prata poderia ser de US$ 40-42 por onça. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

O preço da prata ajustou-se à volatilidade do ouro nos últimos anos. Embora sejam possíveis novos aumentos da prata, com a consolidação do ouro, o melhor cenário para a prata é a continuação de aumentos moderados dos preços do ouro. Aumentos excessivos dos preços do ouro estão frequentemente associados a um risco de mercado excessivo, o que, por sua vez, não é muito bom para a prata, dada a sua estrutura de procura. Fonte: xStation5