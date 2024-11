O sector dos semicondutores recupera e a C3.ai ganha 21% depois de anunciar uma parceria com a Microsoft 📌

Hoje, no início da sessão, o sentimento no mercado bolsista não era o melhor. A atenção dos investidores centrou-se na escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, depois de a Rússia ter anunciado regras mais brandas para a utilização de armas nucleares.

No início da sessão, os índices registaram uma queda de 0,30-0,60%. No entanto, atualmente, estamos a observar uma ligeira recuperação, e o índice de empresas de tecnologia US100 já está a ganhar 0,30%. As empresas que lideram os ganhos pertencem principalmente aos sectores dos semicondutores e das novas tecnologias, incluindo a Tesla.

US100 (D1)





As cotações do US100 romperam mais uma vez a zona de suporte em torno dos 20.400 pontos e estão atualmente a ganhar 0,30%. Um ganho notável pode ser notado principalmente na Tesla (+3,00%) e na Nvidia (+2,10%). A Alphabet, a Amazon e a Apple também estão a ganhar ligeiramente (todas com +0,70%). No mercado mais vasto, os aumentos também dominam as ações tecnológicas relacionadas com a inteligência artificial e os semicondutores, incluindo a C3.ai (+21%), a Super Micro Computer (+32%), a Indie Semiconductors (+8,50%) e a BigBear.ai (+8,20%).

Super Micro Computer (SMC.US)

As ações da Super Micro Computer estão a ganhar 32% hoje, depois de a empresa ter nomeado a BDO USA como novo auditor e ter apresentado à Nasdaq um plano para recuperar a conformidade com os requisitos de cotação, na sequência de relatórios financeiros atrasados.

O auditor anterior, Ernst & Young LLP, demitiu-se em outubro, citando preocupações sobre transparência e governação empresarial, o que contribuiu para uma queda de mais de 80% nas acções da Super Micro desde o pico em março. Ao contratar a BDO USA, a sexta maior empresa de auditoria, com apenas um outro cliente fora do S&P 500, a empresa pretende apresentar os relatórios anuais 10-K e os relatórios trimestrais 10-Q em atraso até fevereiro, enquanto aguarda a aprovação da bolsa Nasdaq. Apesar da investigação do Departamento de Justiça dos EUA, alguns analistas continuam otimistas, salientando o potencial da Super Micro no mercado de centros de dados de IA em rápido crescimento.

C3.ai (AI.US)

A C3.ai está a ganhar 22% para 32,08 dólares depois de a empresa ter anunciado uma colaboração alargada com a Microsoft para acelerar a implementação de inteligência artificial para clientes empresariais na plataforma Microsoft Azure. O acordo posiciona a C3.ai como o fornecedor preferencial de software de aplicação de IA para o Microsoft Azure, enquanto a Microsoft se torna o fornecedor de nuvem preferencial para as ofertas da C3.ai. Este movimento estratégico inclui a integração do conjunto completo de software de aplicação de IA empresarial da C3.ai com o portal de nuvem comercial da Microsoft.

