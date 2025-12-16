Principais conclusões Os preços do petróleo WTI caíram abaixo dos 55 dólares por barril hoje, para os seus níveis mais baixos desde abril de 2021.



A pressão sobre os preços decorre das crescentes preocupações com o excesso de oferta recorde em 2026.



Além disso, o mercado está a descontar um cenário de paz na Ucrânia, o que poderia desbloquear maiores exportações de petróleo russo e aumentar ainda mais a disponibilidade desta mercadoria.

Petróleo cai para mínimos de 2021 com excesso de oferta e riscos geopolíticos Os preços do petróleo nos EUA caíram abaixo dos 55 dólares por barril hoje, para os seus níveis mais baixos desde abril de 2021. Isto segue-se a uma quebra abaixo dos mínimos anteriores registados no «Dia da Libertação», quando Trump anunciou as suas alterações tarifárias. O petróleo bruto WTI registou o seu mínimo diário de cerca de 55,1 dólares, enquanto o Brent caiu abaixo dos 60 dólares por barril pela primeira vez desde maio. A pressão sobre os preços decorre das crescentes preocupações com um excesso de oferta recorde em 2026. A AIE estima-o em cerca de 4 milhões de barris por dia, enquanto a EIA prevê um excesso de oferta médio de cerca de 2 milhões de barris por dia. Embora as previsões sejam diferentes, elas sugerem o maior excesso de oferta desde a pandemia, forçando descontos agressivos nos preços do petróleo. É verdade que a EIA elevou recentemente a sua previsão para o preço médio do Brent em 2026 para cerca de 55 dólares por barril, mas, ao mesmo tempo, a agência anunciou uma atualização completa dos seus modelos de previsão de oferta, procura e preços, a primeira grande mudança desse tipo em 25 anos, a ser totalmente implementada até 2027. Isto mostra que, mesmo entre as agências focadas nos mercados de energia e petróleo, há opiniões divergentes sobre as perspetivas futuras para a mercadoria. Além disso, o mercado está a descontar o cenário de paz na Ucrânia, o que poderia desbloquear maiores exportações de petróleo russo e aumentar ainda mais a disponibilidade da mercadoria. As negociações sobre a renúncia de Kiev às suas aspirações à NATO em troca de garantias de segurança firmes estão a alimentar especulações sobre um possível acordo. O sentimento também está a ser afetado negativamente pelos dados fracos da China, onde a produção industrial caiu para o nível mais baixo em 15 meses e as vendas a retalho estão a crescer ao ritmo mais lento desde dezembro de 2022, comprometendo a justificação para novas compras grandes de petróleo pela China nos próximos meses. Ao mesmo tempo, a Venezuela enfrenta bloqueios de embarques, descontos crescentes nos preços e pressão dos clientes para alterar os termos dos contratos spot, após a recente apreensão de um petroleiro que transportava petróleo venezuelano pelos EUA, complicando ainda mais o panorama do abastecimento. Todos esses fatores juntos empurraram o petróleo para os seus níveis mais baixos desde 2021. OIL.WTI (W1) Fonte: xStation5

