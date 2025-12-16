Tensões entre EUA e UE pressionam mercados globais e agravam aversão ao risco

Os mercados de ações dos EUA ampliam as perdas após a administração Trump ameaçar com medidas retaliatórias contra a UE por impostos cobrados sobre empresas de tecnologia americanas, com a Casa Branca apontando a Accenture, a Siemens e a Spotify, entre outras, como alvos potenciais para novas restrições ou taxas.

A União Europeia está a utilizar cada vez mais ferramentas regulatórias e sanções financeiras contra os gigantes tecnológicos americanos; em 2024, as sanções contra as grandes empresas tecnológicas geraram, por si só, mais receitas do que os impostos pagos pelas empresas tecnológicas europeias e, em 2024-2025, a Apple, a Meta, o LinkedIn, a X e a Google deverão pagar milhares de milhões em multas. As penalidades são calculadas com base nas receitas globais das empresas-mãe, portanto, sua otimização contábil é limitada, mas o impacto nas avaliações é distribuído ao longo do tempo, à medida que o mercado as desconta gradualmente. O conflito tem origem na contradição entre o modelo das grandes empresas de tecnologia (processamento de dados em massa, posição quase monopolística, supervisão mínima) e a filosofia regulatória da UE (concorrência e proteção ao consumidor), o que explica a regularidade e a escala das intervenções. Do ponto de vista dos EUA, os interesses são económicos: na balança comercial com a Europa, os serviços de TI são uma das poucas áreas em que os EUA compensam parcialmente o seu défice, razão pela qual a administração defende veementemente os interesses das suas empresas.

Um sentimento moderado de aversão ao risco domina os índices globais, o WIG20 perde mais de 1%, o WIG amplo cerca de 0,9%, o S&P 500 cai cerca de 0,5% e o Nasdaq cai cerca de 0,1%, refletindo um choque entre o arrefecimento do crescimento, a incerteza dos dados macroeconómicos, a geopolítica (Trump vs. UE, a guerra na Ucrânia) e as crescentes expectativas de cortes nas taxas de juro. No mercado cambial, o dólar está claramente a perder terreno em resposta aos dados relativamente fracos do NFP dos EUA. O zloty polaco está a ter um desempenho muito bom, assim como o iene e a libra esterlina.

Os dados mais recentes dos mercados de trabalho e consumo dos EUA mostram um abrandamento gradual, mas não um colapso económico. As vendas a retalho em outubro praticamente estagnaram (0,0% m/m), e o relatório NFP de novembro mostrou apenas +64.000 novos empregos, com o desemprego em 4,6%, um número crescente de pessoas a trabalhar a tempo parcial por razões económicas e um crescimento salarial muito baixo (0,1% m/m). Ao mesmo tempo, o PMI dos EUA para dezembro (Composto 53, Manufatura 51,8, Serviços 52,9) permanece acima de 50, mas esta é a terceira queda consecutiva, sinalizando uma desaceleração no ritmo de crescimento.

Os PMI's preliminares de dezembro apresentam um quadro misto, mas geralmente fraco, da economia da zona euro. Na Alemanha, o PMI industrial caiu para 47,7 (abaixo das previsões), o PMI de serviços para 52,6 e o índice composto para 51,5, sinalizando mais problemas para a indústria e uma desaceleração do crescimento em toda a economia. Na França, a indústria surpreendeu positivamente (50,6, voltando à expansão), mas os serviços roçaram a estagnação, pelo que o quadro continua frágil. A fraqueza da Alemanha domina a perceção do mercado e enfraquece o euro e as taxas de rendimento, limitando a margem de manobra do BCE para uma retórica mais hawkish para 2026; o cenário base é manter um tom neutro, sem qualquer aperto significativo.

Os dados do mercado de trabalho do Reino Unido indicam um enfraquecimento adicional do emprego, acompanhado por um crescimento salarial elevado contínuo. O emprego está a cair (incluindo uma variação no emprego de -38.000, com a taxa de desemprego a subir para 5,1%), mas os rendimentos médios estão a crescer 4,7% a/a, ligeiramente acima das expectativas, o que está a sustentar a pressão inflacionária. Esta combinação (um mercado de trabalho mais fraco + salários persistentemente elevados) agrava o panorama para a libra esterlina e aumenta o dilema do BoE: os dados favorecem uma redução das taxas (o mercado já a espera na próxima reunião), mas a trajetória da inflação pode continuar instável.

Na Polónia, a inflação do IPC em novembro caiu para 2,5% em relação ao ano anterior, enquanto a inflação subjacente, excluindo alimentos e energia, ficou em 2,7% em relação ao ano anterior; excluindo os preços administrados, a pressão sobre os preços caiu para 2,0%. Os dados confirmam que a inflação permanece dentro da meta do NBP e apoiam o ciclo atual de flexibilização da política monetária, embora a leitura em si não tenha provocado uma grande reação no USDPLN, que permanece nos mínimos de setembro.

Os preços do WTI caíram abaixo de US$ 55 e o Brent abaixo de US$ 60 por barril — para seus níveis mais baixos desde 2021, num cenário de receio de um excesso de oferta recorde em 2026. (A IEA fala mesmo de cerca de 4 milhões de barris por dia, a EIA de cerca de 2 milhões de barris por dia) e desconsiderando o cenário de paz na Ucrânia, que poderia desbloquear maiores exportações de petróleo russo. Além disso, o sentimento está a ser prejudicado por dados fracos da China (produção industrial mais baixa e vendas a retalho mais lentas), bem como por complicações do lado da oferta relacionadas com a Venezuela (remessas bloqueadas, descontos, disputas contratuais após a apreensão de um petroleiro pelos EUA).

Ao mesmo tempo, também são visíveis quedas crescentes no gás natural NATGAS. O OURO está a recuperar hoje e a ganhar quase 0,2% numa base intradiária.