Os Estados Unidos estão a seguir o exemplo da China? O governo adquire participações na Intel, MP Materials e outras empresas.

Nos últimos meses, os Estados Unidos investiram em várias empresas consideradas entre as mais estratégicas e importantes do país, garantindo que elas possam fabricar os seus próprios semicondutores, extrair as suas próprias terras raras e produzir o seu próprio aço sem depender de terceiros.

O que a administração Trump fez foi transformar programas de subsídios e empréstimos em iniciativas nas quais, como parte do pacote de ajuda, o governo adquire uma participação acionária. Historicamente, os EUA fizeram algo semelhante durante resgates financeiros, mas quando o governo adquiriu participações acionárias no passado, sempre deixou claro que seu objetivo era manter essas ações pelo menor período possível.

Uma mudança política

A política de Trump representa uma grande mudança em relação à postura da região nos últimos anos, pois começará a influenciar os lucros e as decisões das empresas — levantando questões sobre a confiança do mercado no país, um dos pilares fundamentais da confiança dos investidores globais. Os críticos argumentam que os EUA estão agora a imitar sistemas financeiros que há muito criticam, como o da China, onde 71% das 500 maiores empresas do país são estatais, ou o Japão, onde o banco central é o maior acionista individual de todas as empresas listadas. No entanto, existem diferenças. Na China, grande parte do investimento e do apoio às empresas ocorre a nível provincial, embora o governo central também forneça subsídios e programas de I&D. Cada província apoia diferentes empresas, particularmente em setores como o dos veículos elétricos. Esta estratégia promoveu uma elevada competitividade, ao distribuir o investimento por várias empresas, em vez de apenas algumas.

Os defensores dessas políticas argumentam que essa é uma forma de proteger o futuro do país, garantindo que setores-chave como semicondutores, energia e aço permaneçam sob o controlo dos EUA, um fator importante em um mundo onde a China domina materiais essenciais, como terras raras.

No entanto, também existem riscos. Um deles é o crescente controlo estatal sobre o setor privado, que poderia desviar recursos para empresas politicamente favorecidas, mas ineficientes, enfraquecendo a concorrência e a inovação a longo prazo.

Além disso, ao tornar-se acionista, o governo expõe-se a decisões corporativas que podem criar conflitos políticos ou pressão para intervenção na gestão. Em nível global, essa mudança pode minar a confiança dos investidores internacionais no modelo de livre mercado dos EUA, o mesmo que há décadas é a referência do capitalismo global.

Em quais empresas o governo dos EUA investiu?

As empresas nas quais o governo dos EUA investiu nos últimos meses pertencem a vários setores, incluindo tecnologia e mineração.

Intel (10%)

Os últimos anos não foram os melhores para a Intel. Em 2007, a empresa decidiu não produzir chips para o iPhone, claramente um grande erro estratégico.

Em meados da década de 2000, também optou por não investir em litografia EUV, a tecnologia avançada que a TSMC utiliza atualmente para fabricar os chips mais sofisticados do mundo. Nos últimos dois anos, a Intel tem tentado recuperar o atraso, mas permanecem dúvidas em todo o setor sobre se ela realmente conseguirá ter sucesso. O investimento do governo dos EUA na Intel faz parte de um programa ambicioso para restaurar a capacidade nacional de fabricar semicondutores avançados.

A administração Trump negociou um investimento de capital de US$ 8,9 mil milhões na Intel em agosto, representando uma participação acionista de 10% na época.

O investimento é financiado por subsídios anteriormente concedidos à Intel sob a Lei CHIPS, com o objetivo de expandir e modernizar as suas fábricas no Arizona, Ohio, Novo México e Oregon. Essas instalações produzirão chips de última geração para setores estratégicos, como defesa, inteligência artificial e automotivo.

O objetivo é garantir a soberania tecnológica dos EUA e reduzir a dependência da Ásia, particularmente de Taiwan, para um componente crítico da economia moderna. Por meio desse investimento, Washington busca garantir cadeias de abastecimento estáveis e manter a liderança em inovação contra a China.

MP Materials (15%)

A MP Materials está no centro dos esforços dos Estados Unidos para reconstruir a sua cadeia de abastecimento doméstica de terras raras, essenciais para motores elétricos, turbinas eólicas e sistemas de defesa. Em julho de 2025, o Departamento de Defesa concordou em investir US$ 400 milhões em ações preferenciais conversíveis da MP Materials, juntamente com warrants adicionais. O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 30,03 por ação, dando ao governo uma participação potencial de 15% após a conversão.

O investimento foi realizado por meio de uma combinação de subsídios, empréstimos e compras estratégicas para expandir sua mina Mountain Pass na Califórnia — a única mina de terras raras em grande escala na América do Norte, e construir uma fábrica de processamento de ímãs no Texas. A motivação é geoestratégica: reduzir a dependência da China, que controla mais de 80% do refino global de terras raras.

Lítio (10%)

O projeto Thacker Pass, operado pela Lithium Americas no Nevada, recebeu forte apoio do governo dos EUA como parte de sua política de transição energética. O Departamento de Energia (DOE) reestruturou o empréstimo do projeto e incluiu warrants que concedem ao governo uma participação de 5% na Lithium Americas e outra participação econômica de 5% na joint venture com a General Motors, a um preço de exercício nominal.

Não se trata de uma compra direta de ações em dinheiro, mas proporciona propriedade económica quando os warrants são exercidos como parte do pacote de garantia do empréstimo.

A principal motivação do governo é garantir o abastecimento interno de lítio, um mineral essencial para baterias de veículos elétricos e armazenamento de energia. Washington pretende reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, particularmente da China e da América do Sul, e construir uma cadeia de valor nacional, desde a extração até à fabricação de células de bateria.

Trilogy Metals (10%)

A Trilogy Metals tornou-se um ponto focal da política de minerais críticos dos EUA.

Há algumas semanas, a empresa recebeu um investimento de US$ 17,8 milhões do governo para avançar com o Ambler Access Project, um importante distrito mineiro de cobre, zinco e cobalto no Alasca. A transação foi estruturada como ações ordinárias mais warrants, com o objetivo do governo atingir uma participação acionária de 10% (e mais 7,5% através de warrants) assim que as condições fossem cumpridas.

O investimento é justificado pela necessidade de fortalecer o abastecimento interno de metais essenciais para a eletrificação, defesa e manufatura avançada. O cobre e o cobalto são vitais para redes elétricas, baterias e tecnologia militar, tornando o desenvolvimento do distrito de Ambler uma prioridade estratégica para o governo dos EUA.

Nippon Steel (ação de ouro)

Neste caso, a situação é inversa: a japonesa Nippon Steel propôs adquirir a U.S. Steel, um símbolo da indústria americana. Embora se trate de um investimento estrangeiro, o governo dos Estados Unidos interveio diretamente por meio do CFIUS (Comité de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos) para supervisionar e condicionar a transação.

Em 2025, a Casa Branca aprovou o acordo ao abrigo de um acordo de segurança nacional que incluía uma cláusula fundamental: a criação de uma «ação de ouro» a favor do governo dos EUA. Esta ação especial, controlada pelo Departamento do Tesouro, não confere direitos económicos, mas concede um poder de veto sobre decisões que afetam a segurança nacional, tais como a venda de fábricas ou a transferência de tecnologia sensível.

Através deste mecanismo, Washington garante que a produção estratégica de aço permaneça sob supervisão nacional, equilibrando a abertura ao investimento estrangeiro com o controlo.

A motivação por trás desta intervenção não é financeira, mas estratégica: preservar a segurança industrial e o emprego doméstico, garantindo que os investimentos estrangeiros estejam alinhados com os interesses nacionais.

Uma nova era de capitalismo estratégico

O país que, durante décadas, depositou a sua confiança no poder do mercado, decidiu agora reforçar a sua base industrial através de um papel mais ativo do Estado. As participações em empresas como a Intel ou a MP Materials são descritas como uma necessidade estratégica, uma forma de proteger setores críticos num ambiente global cada vez mais competitivo. O desafio será manter um equilíbrio entre a segurança nacional, a eficiência económica e a confiança dos investidores, sem perder o que há muito tempo faz da economia dos EUA um modelo de inovação e confiança.