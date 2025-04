Os membros da Fed comentam a economia dos EUA e as tarifas🗽O aumento da inflação será apenas temporário? USDIDX perde 0,6%

Os membros da Reserva Federal Christopher Waller e Kevin Hammack partilharam hoje as suas opiniões sobre a economia e a política monetária dos EUA. Hammack indicou que é improvável que a Fed corte as taxas de juro em maio, enquanto Waller sugeriu que está “disposto a olhar para além dos aumentos de preços relacionados com as tarifas”, uma vez que estes são provavelmente transitórios. Declarações de Christopher Waller (Fed) O facto de se concentrar apenas nos dados acarreta o risco de uma resposta política tardia.

Poderão ser necessários cortes nas taxas se o desemprego aumentar.

Estou disposto a olhar para além dos aumentos de preços causados pelas tarifas.

É preciso coragem para considerar os picos de preços relacionados com os direitos aduaneiros como temporários.

Um abrandamento da procura devido às tarifas poderia compensar parte do impacto inflacionista.

Continuo a acreditar firmemente que o impacto das tarifas será um efeito único no nível dos preços.

O progresso da inflação nos últimos 18 meses tem sido desigual.

É possível que os direitos aduaneiros conduzam a um rápido aumento do desemprego.

O que importa não é apenas o nível de desemprego, mas a velocidade da mudança.

A segunda metade do ano deverá trazer mais clareza sobre o impacto das tarifas.

Poderemos assistir a uma subida dos preços com o início dos despedimentos.

A forma mais fácil de compensar os custos dos direitos aduaneiros é reduzir os salários.

É improvável que vejamos efeitos claros das tarifas até julho.

Não há nenhuma razão óbvia para que os direitos aduaneiros sejam excluídos do debate orçamental.

Precisamos de um melhor controlo do défice orçamental.

As tarifas mais pequenas terão um efeito de repercussão modesto.

Não me surpreenderia ver mais despedimentos e mais desemprego.

As empresas estão a tentar descobrir como funcionar em condições tarifárias.

As tarifas passaram a fazer parte da maioria das discussões económicas. Declarações de Kevin Hammack (Fed) É possível que a posição de Trump em relação ao presidente da Fed possa influenciar a interpretação dos dados.

As descidas das acções, das obrigações e do dólar devem ser acompanhadas de perto.

A Fed poderá atuar em junho se os dados o apoiarem claramente. Até à data, a economia dos E.U.A. continua a ser muito resistente.

O Fed responderá rapidamente, se necessário.

Vejo sinais encorajadores nos dados concretos, mas os dados não concretos continuam a ser uma preocupação.

A Fed tem de ser paciente - é demasiado cedo para considerar uma ação em maio.

Atualmente, não tenho um cenário de base - estou a explorar vários cenários para a economia.

Ainda não sabemos quais os efeitos que a incerteza e a política comercial terão na economia.

As empresas estão a suspender os investimentos devido à incerteza. A incerteza está a pesar muito no planeamento empresarial.

