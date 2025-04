Ouro cai 0.5% 📉

📌Ouro perde força antes do anúncio de Trump amanhã sobre as tarifas

Os preços do ouro deslizam 0,53% hoje para o nível de $3106 antes do chamado “Dia da Libertação de Trump” de amanhã. De acordo com a Casa Branca, Trump tomou uma decisão sobre as tarifas, mas leva as oscilações do mercado “a sério”, o que pode indicar que a medida não será tão severa como os receios do mercado sugerem. Embora tal cenário não seja garantido, poderá exercer pressão sobre o ouro, que subiu recentemente devido às preocupações acrescidas com as tarifas extremas. Neste momento, as perspectivas permanecem incertas, mas o mercado do ouro parece estar a avaliar um potencial abrandamento da incerteza - um risco fundamental para os compradores do ouro. Esta mudança pode inverter a dinâmica dos metais preciosos em direção ao dólar americano e às acções.

Observações do Secretário de Imprensa do Reino Unido, Leavitt

Há alguns países que telefonaram para discutir as tarifas.

O Presidente está sempre aberto a receber chamadas. Israel elimina os direitos aduaneiros sobre os produtos americanos.

As tarifas recíprocas entrarão em vigor imediatamente após o anúncio.

Os direitos aduaneiros recíprocos e os direitos sobre os automóveis entram em vigor a 3 de abril

O Presidente está agora com a equipa de comércio e tarifas, a aperfeiçoar as decisões.

Trump está a analisar as práticas comerciais do passado em matéria de direitos aduaneiros.

Se fabricar nos Estados Unidos, não pagará direitos aduaneiros.

O Presidente vai tomar medidas históricas amanhã para melhorar a competitividade americana.

OURO (intervalo H1)

O preço do ouro caiu abaixo da EMA50, caindo quase US $ 40 da alta de todos os tempos perto da zona de US $ 3150. No cenário de correção, o ouro pode testar novamente até a zona de US $ 3000, onde também podemos ver a retração de Fibonacci de 38,2 (e ação de preço importante - a zona de consolidação de 22 a 26 de março) da recente onda ascendente.

Fonte: xStation5