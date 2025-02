PayPal perde 8% apesar do forte relatório de resultados📉

O PayPal (PYPL.US) divulga os resultados do quarto trimestre de 2024, superando as previsões de lucro por ação (EPS) e de receitas, mas não consegue impressionar os investidores. O PayPal (PYPL.US) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as previsões de lucro por ação (EPS) e receita, bem como as orientações para os próximos trimestres. No entanto, o volume total de pagamentos (TPV) aumentou 7%, para 437,8 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo dos 438,2 mil milhões de dólares previstos. Além disso, o volume de transacções de marca cresceu 6%, ficando aquém das expectativas dos investidores, o que levou à realização de lucros. A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações de US $ 15 mil milhões, com US $ 6 mil milhões alocados para recompras em 2025.

EPS: $1,19 (ajustado) vs. $1,12 esperado

$1,19 (ajustado) vs. $1,12 esperado Receitas: 8,37 mil milhões de dólares contra 8,26 mil milhões de dólares previstos (crescimento de 4% em relação ao ano anterior)

Relatório forte

Para o primeiro trimestre de 2025, o PayPal prevê um EPS ajustado entre US$ 1,15 e US$ 1,17, superando a expetativa média dos analistas de US$ 1,13. No entanto, isso sugere que a empresa espera que o crescimento dos negócios se estabilize, na melhor das hipóteses, em uma base trimestral. Para o ano inteiro, o PayPal prevê um EPS entre $4,95 e $5,10, ligeiramente acima dos $4,90 previstos. A margem de transação melhorou para 47% de 45,8% no quarto trimestre de 2023, mesmo com as taxas diminuindo para 1,91% de 1,96% ano a ano.

A empresa reduziu sua força de trabalho em 10% em 2024 e investiu em IA e automação, mas os investidores continuam preocupados com o impulso de crescimento do PayPal.

O TPV da Venmo aumentou 10% em relação ao ano anterior , com novas empresas - incluindo Starbucks, Ticketmaster e DoorDash - a adoptarem a plataforma.

, com novas empresas - incluindo Starbucks, Ticketmaster e DoorDash - a adoptarem a plataforma. Os utilizadores activos do Venmo cresceram 20% em 2024, enquanto os cartões de débito Venmo ativos aumentaram 30% em relação ao ano anterior .

. O PayPal também registou um aumento de 21% nas transacções “Buy Now, Pay Later” (BNPL), com os utilizadores BNPL a gastarem em média 30% mais do que os que utilizam métodos de pagamento tradicionais.

Perspetiva Técnica - PayPal (D1)

As ações do PayPal são susceptíveis de abrir hoje abaixo da média móvel de 50 dias no gráfico diário. Um potencial teste de força da tendência pode empurrar a ação para baixo para cerca de US $ 80, onde a EMA200 está posicionada. As ações do PayPal ganharam mais de 40% em relação ao ano anterior, dando aos investidores lucros substanciais não realizados- o que, combinado com margens mais baixas e aumento da concorrência, poderia pesar sobre os esforços agressivos de expansão. Wall Street considerou a orientação da empresa cautelosa, levando a uma venda- no pré-mercado, as acções do PayPal estão cotadas a $82 por ação.

Fonte: xStation5