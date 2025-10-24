PMI na Alemanha surpreende pela positiva, enquanto que os dados saem mistos em França 🔎

Principais conclusões Recuperação dos dados alemães, com uma clara melhoria no sector dos serviços.

Ligeira melhoria no sentimento da indústria francesa, mas um declínio significativo nos serviços.

EURUSD continua a recuperar.

PMI da indústria transformadora da Alemanha (preliminar, outubro): 49,6 (esperado: 49,5; anterior: 49,5) PMI de Serviços da Alemanha: 54,5 (esperado: 51,0; anterior: 51,5) França PMI de manufatura (preliminar, outubro): 48,3 (esperado: 48,2; anterior: 48,2) PMI Serviços França: 47,1 (esperado: 48,7; anterior: 48,5) PMI da Alemanha: Melhoria clara, mas persistem riscos Os dados do PMI da Alemanha mostram o crescimento mais rápido da produção em mais de dois anos, com um aumento das novas encomendas e dos pedidos em atraso, tanto na indústria transformadora como nos serviços. Esta situação sugere um forte início do quarto trimestre e uma retoma da recuperação económica. Particularmente positivo é o aumento das encomendas e do emprego nos serviços, embora a indústria transformadora continue a registar cortes no emprego. As incertezas na cadeia de abastecimento (nomeadamente nos semicondutores) persistem, com um impacto negativo em sectores como o automóvel. O aumento dos custos laborais continua a repercutir-se nos preços mais elevados, mas as empresas de serviços estão a conseguir transferir parte desses custos para os clientes. PMI França: nova descida, otimismo moderado em relação à mão de obra Os indicadores do PMI em França foram fracos, com o PMI Composto Flash de outubro a cair para 46,8 pontos, firmemente em território de recessão. O declínio da produção, tanto na indústria como nos serviços, aponta para uma fraqueza generalizada da procura. As empresas continuam cautelosas quanto às perspectivas, reflectindo um ambiente global frágil e a incerteza política interna. Numa nota positiva, a resiliência do mercado de trabalho e o abrandamento das pressões sobre os preços podem oferecer algum alívio ao BCE. Apesar dos esforços para estimular as vendas através de cortes nos preços, a economia francesa continua a enfrentar um período prolongado de estagnação. EURUSD continua com ganhos moderados Olhando para o par EURUSD, observamos uma clara tentativa de subida ao longo das últimas três sessões, com interesse de compra em torno do nível 1,1600. O dólar dos E.U. permanece incerto antes da decisão da Reserva Federal e devido às preocupações com o encerramento do governo. Embora as yields dos E.U. tenham voltado a subir acima dos 4%, o EURUSD ainda mostra uma divergência significativa em relação ao TNOTE, sugerindo que o dólar americano pode estar sobrevalorizado.

