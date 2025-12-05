3 Mercados que deve acompanhar na próxima semana (05.12.2025)

Na próxima semana, os mercados financeiros centrar-se-ão principalmente nas decisões dos bancos centrais, com destaque para a Reserva Federal dos EUA. Estamos lentamente a começar a ver dados macro atrasados dos Estados Unidos, embora os principais indicadores, como a inflação do IPC e o relatório do mercado de trabalho do NFP, não sejam divulgados antes da decisão da Fed na quarta-feira. No entanto, o mercado tem quase a certeza de que a Fed irá reduzir as taxas de juro. Para além da Fed, a próxima semana trará também decisões do Banco Nacional Suíço e do Banco da Reserva da Austrália. Várias empresas tecnológicas, incluindo a Broadcom e a Oracle, publicarão os seus resultados financeiros devido aos seus calendários fiscais ligeiramente alterados. Como resultado, mercados como o do OURO, o índice US100, e o par de moedas USDCHF merecem uma atenção especial na próxima semana. OURO O ouro ganhou cerca de 7% desde o seu mínimo no início de novembro e continua a ser um dos activos com melhor desempenho este ano, embora neste momento esteja atrás da prata. O ouro pode responder fortemente ao tom do anúncio da Reserva Federal nesta quarta-feira. O mercado está a avaliar em mais de 90% a probabilidade de um corte nas taxas, o que significa que os investidores se concentrarão fortemente na orientação da Reserva Federal. Prevê-se outro corte parcial das taxas para abril, enquanto que um corte total está totalmente previsto para junho. Se a comunicação da Fed se revelar mais dovish, poderá abrir mais espaço para a fraqueza do dólar e para uma força adicional do ouro, especialmente porque o capital continua a afastar-se dos activos dos EUA. Para além da decisão de quarta-feira, deverá também prestar atenção ao relatório JOLTS de terça-feira e aos pedidos semanais de subsídio de desemprego da próxima quinta-feira. US100 Os futuros do Nasdaq 100 subiram mais de 7% desde o mínimo de 21 de novembro e estão agora menos de 3% abaixo dos máximos de sempre. Para o índice, tanto a decisão da Fed como os próximos ganhos das empresas tecnológicas com calendários fiscais fora do ciclo serão importantes. Na quarta-feira, após o fecho, a Adobe e a Oracle divulgarão os seus resultados. A Oracle, devido à sua cooperação com a OpenAI e a Nvidia, foi rotulada por alguns como outra bolha especulativa. Na quinta-feira, após a sessão, a Broadcom publicará os seus resultados. A empresa, conhecida por produzir chips especializados, tem sido frequentemente descrita como extremamente sobrevalorizada, mas o seu relatório de ganhos anterior foi muito forte. USDCHF Enquanto a Reserva Federal deverá efetuar outro corte nas taxas, o Banco Nacional Suíço não deverá dar um passo semelhante, mesmo apesar do problema da baixa inflação na Suíça. Como observa a Bloomberg, as taxas de juro reais na Suíça permanecem elevadas, e a falta de intervenção do SNB no mercado cambial pode criar uma nova pressão ascendente sobre o franco. A moeda suíça ganhou quase 13% em relação ao dólar americano este ano e está em segundo lugar, apenas atrás da coroa sueca, entre as moedas do G10. Se o SNB permanecer passivo, outra tentativa de empurrar o USDCHF abaixo do nível 0,80 não pode ser descartada.

