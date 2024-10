Preços do algodão sobem com a época de furacões 📈

Os contratos de novembro do algodão (COTTON) ganharam quase 4% ontem e subiram para US$ 73 por fardo na ICE, causando uma interrupção das negociações da commodity durante a tarde, devido à elevada volatilidade. A razão para o aumento é o receio de uma temporada de furacões nos E.U.A. que poderia perturbar gravemente o abastecimento em estados importantes, que estão a ganhar força após o último relatório WASDE do USDA ter indicado uma forte revisão em baixa das previsões da colheita de agosto. A baixa que tem “pairado” sobre a costa leste dos EUA deverá trazer ventos fortes, chuvas intensas e até mesmo inundações para partes dos EUA nos próximos dias. Os comerciantes receiam que as estimativas de abastecimento dos estados do Mississipi e do Louisiana sejam revistas significativamente em baixa, uma vez que os aguaceiros e as inundações ocorrem na altura mais arriscada, ou seja, a colheita de algodão, que tem sido significativa e de elevada qualidade nos estados norte-americanos mencionados.

O furacão Francine atingiu os Estados do Sul, provocando ventos fortes e precipitação; Louisa foi atingida por inundações, e os Estados do Mississipi e do Alabama também sentiram as dificuldades. A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) exortou o público a preparar-se, avisando que a previsão de furacões da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) para 2024 é a “previsão mais agressiva de sempre” deste ano .

deste ano Os dados do Comité Consultivo Internacional do Algodão (ICAC), divulgados no início de setembro, indicam que a produção de algodão em 2024-2025 atingirá 25,6 milhões de toneladas, uma queda de 2,7% em relação à previsão de agosto, mas ainda assim um aumento de 6% em relação à época anterior. A procura de algodão continua elevada, com cerca de 25,9 milhões de toneladas a nível mundial, mais 3,5% do que na época anterior. As revisões em baixa podem até sugerir um défice no mercado do algodão em 2024, enquanto os preços continuam a ser negociados com um enorme desconto em relação aos registos de 2022 (155 dólares por fardo contra 72 dólares atualmente). As previsões actuais do Centro Nacional de Furacões em Miami sugerem que a tempestade tropical Gordon (a próxima a ser seguida depois de Francine) enfraquecerá e se afastará dos Estados Unidos, voltando para o nordeste nos próximos dias e podendo enfraquecer nas próximas semanas. No entanto, os meteorologistas dizem que ainda existe a possibilidade de a tempestade recuperar força nos próximos dias. Como resultado, o ALGODÃO pode ver uma volatilidade elevada, com o potencial de cobrir posições curtas significativas, por fundos e grandes especuladores, contra o risco de novas revisões de fornecimento.

