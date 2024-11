Previsão da Apple (AAPL) de ganhos do quarto trimestre de 2024: Integração de IA e mercado chinês em foco

Enquanto a Apple prepara-se para relatar ganhos fiscais do quarto trimestre após o fechamento do mercado em 31 de outubro de 2024, todos estão voltados para o desempenho da gigante da tecnologia em meio de mudanças na dinâmica do mercado e transições tecnológicas. Negociando perto de máximos históricos com um ganho de 19% no acumulado do ano, a Apple aborda este relatório de ganhos com um impulso considerável, embora os analistas permaneçam cautelosamente otimistas sobre os resultados do trimestre. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Estimativas de ganhos Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Para o quarto trimestre fiscal, os analistas esperam que a Apple registe receitas de 94,58 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior - o maior crescimento anual da empresa em dois anos. Os lucros por ação estão projetados em 1,48 dólares, o que representa um modesto aumento de 1% em relação ao ano anterior. Estas expectativas refletem tanto as oportunidades como os desafios que a Apple enfrenta nos seus principais mercados, particularmente na China. Estimativas de ganhos. Fonte: Bloomber A estimativa consensual de EPS situa-se em $1,598 (GAAP), mostrando um modesto crescimento de 0,22% em relação ao período anterior. Este valor situa-se entre as várias projeções dos analistas que vimos, com alguns a preverem $1,48 (estimativa LSEG) e outros a projetarem $1,60 (consenso TradingView). Historicamente, a empresa tem demonstrado uma forte execução, superando as estimativas de EPS em 7 dos últimos 8 trimestres, sugerindo potencial para outra surpresa positiva. Volatilidade implícita após os ganhos. Fonte: Bloomberg Métricas de rentabilidade: Lucro líquido (ajustado): Esperado em US$ 24,323 bilhões, mostrando um aumento de 0,18%

Lucro Operacional: Projetado em US $ 29,961 bilhões, com um ligeiro declínio de -0,02%

EBITDA: Previsto em $32,127 biliões, mostrando um decréscimo de -2,11% Os analistas projetam um crescimento contínuo com: Q1 2025 (Dez '24): EPS de $2.399

Q2 2025 (Mar '25): EPS de $1,713

Q3 2025 (Jun '25): EPS de $1,571 O mercado está a prever uma reação significativa dos lucros, com um movimento implícito de 4,09% num dia após o relatório. Este facto é particularmente digno de nota, dada a tendência histórica da Apple para surpreender em alta, com uma surpresa média de lucros de 7,23% nos últimos trimestres. O futuro do iPhone O segmento do iPhone continua a ser crucial para o sucesso da Apple, e os dados recentes sugerem sinais contraditórios. As primeiras vendas do iPhone 16 na China mostraram resultados prometedores, com um aumento de 20% nas primeiras três semanas em comparação com o seu antecessor. Em particular, os consumidores estão a preferir os modelos topo de gama, com as versões Pro e Pro Max a registarem um aumento de 44% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, os relatórios de potenciais cortes nas encomendas de aproximadamente 10 milhões de unidades entre o quarto trimestre de 2004 e o segundo trimestre de 2005, que afetam principalmente os modelos de gama baixa, suscitaram algumas preocupações entre os investidores. Que mais procurar? A integração da inteligência artificial no ecossistema da Apple surgiu como uma área de foco fundamental para os investidores. A empresa lançou recentemente o iOS 18.1, com o Apple Intelligence baseado em IA, que introduz ferramentas de escrita melhoradas, capacidades de edição de fotografias e uma melhor gestão das notificações. Embora estas funcionalidades estejam atualmente disponíveis nos modelos mais recentes do iPhone, o calendário para o seu lançamento na China permanece incerto, embora a disponibilidade na União Europeia esteja confirmada para abril de 2025. O segmento de Serviços da Apple continua a ser um ponto brilhante na carteira da empresa, contribuindo com 25-30% das receitas globais e mantendo a sua posição como a divisão mais rentável. Os analistas esperam que as receitas dos Serviços cresçam 13% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo do crescimento de 14% do trimestre anterior, mas mantendo uma impressionante expansão de dois dígitos. Este segmento, que inclui a App Store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud, tem-se tornado cada vez mais importante para a história de crescimento e margens de lucro da Apple. Outras categorias de produtos também se mostram promissoras, com as receitas do iPad a crescerem 10% em relação ao ano anterior, após um aumento robusto de 24% no trimestre anterior, impulsionado pelo lançamento de novos modelos. Os resultados do trimestre atual refletirão parcialmente o impacto dos recentes lançamentos de produtos, incluindo os AirPods Max. Olhando para o futuro, os investidores estarão particularmente concentrados nos comentários da administração sobre várias áreas-chave: a estratégia de lançamento mais ampla para a Apple Intelligence e recursos de IA, planos para o headset Vision Pro em meio a relatos de produção reduzida, estratégias para navegar no competitivo mercado chinês e a sustentabilidade do crescimento dos serviços. Além disso, quaisquer indicadores prospetivos sobre o ciclo do iPhone 16 serão cruciais para o sentimento do mercado. Gráfico (intervalo diário) O preço está a ser negociado atualmente um pouco acima do nível de retração Fibonacci de 23,6% e entre os SMAs de 30 e 50 dias. Para os touros, manter-se acima do nível de Fibonacci de 23,6% e da SMA de 50 dias será essencial para manter a dinâmica. Se este apoio falhar, os ursos podem pressionar para um novo teste da SMA de 100 dias. O RSI indica uma inclinação de baixa, mostrando uma divergência com máximos e mínimos mais baixos, enquanto o MACD também está gradualmente a ficar em baixa, sugerindo um potencial momento de baixa. Fonte: xStation

