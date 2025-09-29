Principais eventos para esta semana (29.09.25)

A semana que passou
Os três principais índices de Wall Street atingiram máximos históricos no início desta semana, antes de recuarem no final da semana. O recuo foi impulsionado por fortes dados económicos dos EUA e subsequentes comentários hawkish dos banqueiros centrais, que coletivamente diminuíram a probabilidade de cortes nas taxas da Fed..As crescentes preocupações geopolíticas, as avaliações elevadas e as pressões de venda no final do mês e do trimestre também pesaram sobre o mercado. Em termos de dados macroeconómicos estas foram as principais divulgações:
- Nos Estados Unidos, o índice composto preliminar de gestores de compras da S&P para setembro caiu de 54,6 para 53,6. As encomendas de bens duráveis aumentaram 2,9% em relação ao mês anterior em agosto, recuperando de uma queda de 2,7% anteriormente. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram 13.000, para os 218.000, contra os 233.000 esperados. O produto interno bruto (PIB) real do segundo trimestre foi revisto em alta de 0,5%, para 3,8%, com o consumo real revisto em alta de 1,7% para 2,5%;
- Na União Europeia, o PMI composto preliminar para setembro aumentou ligeiramente de 51 para 51,2;
- No Reino Unido, o PMI composto preliminar da S&P para setembro diminuiu de 53,5 para 51;
- No Japão, o índice de preços ao consumidor de Tóquio subiu 2,5% em relação ao ano anterior em setembro, abaixo das expectativas de um aumento para 2,8%.
- Na Austrália, o indicador mensal do IPC mostrou que a inflação geral subiu para 3,0% em agosto, acima dos 2,8% de julho.
Destaques da semana que vem
Reunião sobre taxas de juro do Banco Central da Austrália (RBA)
Data: terça-feira, 30 de setembro, às 05h30 GMT+1
Na sua última reunião em agosto, o RBA baixou a taxa oficial de juro em 25 pb, para os 3,60%. O resultado era amplamente esperado pelo mercado, e a decisão de reduzir as taxas foi unânime. O RBA observou o progresso alcançado em relação à inflação, com as previsões atualizadas da equipa a sugerirem que a inflação subjacente continuará a moderar-se para cerca de 2-3%, com a taxa de juro a seguir uma trajetória de flexibilização gradual. O RBA reviu em baixa a sua projeção para o PIB em dezembro de 2025, de 2,1% para 1,7%, e observou que as condições no mercado de trabalho se flexibilizaram ainda mais. No entanto, as suas expectativas de uma recuperação económica gradual, com o desemprego a permanecer baixo, mantiveram-se praticamente inalteradas, apoiadas por novas medidas de flexibilização. Desde então, o mercado recebeu dois relatórios mensais do IPC para julho e agosto mais elevados do que o esperado; o último reforça as expectativas de que o RBA manterá a sua taxa de juro inalterada na sua reunião de setembro. Isto é consistente com a sua trajetória de flexibilização este ano, em que um corte nas taxas foi seguido por uma pausa na reunião seguinte.
Inflação na zona euro
Data: quarta-feira, 1 de outubro, às 10h00 GMT+1
Em agosto, a inflação global na zona euro permaneceu nos 2% pelo terceiro mês consecutivo. A inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, também se manteve estável em 2,3% pelo quarto mês consecutivo. No início deste mês, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas três taxas de juro principais inalteradas, como amplamente esperado. Isto aconteceu depois do BCE ter feito oito cortes, totalizando 175 pontos base entre junho de 2024 e junho de 2025. Com a inflação na meta de médio prazo de 2% do BCE e a economia da zona euro a mostrar resiliência. Este mês, a expectativa preliminar é que a inflação geral suba para 2,2% em setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e que a inflação subjacente permaneça em 2,3%. Este resultado provavelmente reforçaria a expectativa de que o BCE mantenha as taxas inalteradas até depois do primeiro trimestre de 2026.
Variação de empregos não agrícolas nos EUA
Data: sexta-feira, 3 de outubro, às 13h30 GMT+1
Em agosto, o número de empregos não agrícolas aumentou apenas 22.000, bem abaixo dos 79.000 revistos em alta em julho e das previsões do mercado de 75.000. A taxa de desemprego aumentou de 4,2% para 4,3%, em linha com as expectativas, marcando a taxa mais alta desde outubro de 2021. Isto foi seguido, alguns dias depois, pelas revisões anuais de referência do Bureau of Labor Statistics (BLS), que mostraram que a economia dos EUA criou 911.000 empregos a menos nos 12 meses até março de 2025 do que o inicialmente reportado. A combinação de dados fracos do mercado de trabalho garantiu que a Reserva Federal aplicasse um corte de 25 pontos base nas taxas de juro na sua reunião em meados de setembro. Embora as observações preparadas pelo presidente da Fed, Jerome Powell, na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) tenham sido notavelmente mais dovish do que na reunião anterior, destacando os riscos de queda para o emprego e apontando para mais cortes no futuro, ele adotou um tom mais hawkish durante a sessão de perguntas e resposta. Ele descreveu o corte nas taxas como uma medida de «gestão de risco». Os dados económicos desta semana, incluindo uma revisão em alta de 0,5% do PIB do segundo trimestre para 3,8%, apoiaram o tom cauteloso do presidente da Fed na sessão de perguntas e respostas. Isso, juntamente com vários outros dados sólidos desta semana, levou o mercado de taxas de juro dos EUA a reduzir as suas expectativas de cortes agressivos nas taxas da Fed no futuro.xO mercado de taxas de juro dos EUA está agora a prever cortes de 38 pontos base nas taxas do Fed até ao final do ano, abaixo dos 44 pontos base da semana passada.xPara setembro, a expectativa preliminar é que a economia dos EUA crie 40.000 empregos e que a taxa de desemprego se mantenha nos 4,3%.
