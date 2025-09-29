Principais eventos para esta semana (29.09.25)

A semana que passou

Os três principais índices de Wall Street atingiram máximos históricos no início desta semana, antes de recuarem no final da semana. O recuo foi impulsionado por fortes dados económicos dos EUA e subsequentes comentários hawkish dos banqueiros centrais, que coletivamente diminuíram a probabilidade de cortes nas taxas da Fed..As crescentes preocupações geopolíticas, as avaliações elevadas e as pressões de venda no final do mês e do trimestre também pesaram sobre o mercado. Em termos de dados macroeconómicos estas foram as principais divulgações:

- Nos Estados Unidos, o índice composto preliminar de gestores de compras da S&P para setembro caiu de 54,6 para 53,6. As encomendas de bens duráveis aumentaram 2,9% em relação ao mês anterior em agosto, recuperando de uma queda de 2,7% anteriormente. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram 13.000, para os 218.000, contra os 233.000 esperados. O produto interno bruto (PIB) real do segundo trimestre foi revisto em alta de 0,5%, para 3,8%, com o consumo real revisto em alta de 1,7% para 2,5%;

- Na União Europeia, o PMI composto preliminar para setembro aumentou ligeiramente de 51 para 51,2;

- No Reino Unido, o PMI composto preliminar da S&P para setembro diminuiu de 53,5 para 51;

- No Japão, o índice de preços ao consumidor de Tóquio subiu 2,5% em relação ao ano anterior em setembro, abaixo das expectativas de um aumento para 2,8%.

- Na Austrália, o indicador mensal do IPC mostrou que a inflação geral subiu para 3,0% em agosto, acima dos 2,8% de julho.

Destaques da semana que vem

Reunião sobre taxas de juro do Banco Central da Austrália (RBA)

Data: terça-feira, 30 de setembro, às 05h30 GMT+1

Na sua última reunião em agosto, o RBA baixou a taxa oficial de juro em 25 pb, para os 3,60%. O resultado era amplamente esperado pelo mercado, e a decisão de reduzir as taxas foi unânime. O RBA observou o progresso alcançado em relação à inflação, com as previsões atualizadas da equipa a sugerirem que a inflação subjacente continuará a moderar-se para cerca de 2-3%, com a taxa de juro a seguir uma trajetória de flexibilização gradual. O RBA reviu em baixa a sua projeção para o PIB em dezembro de 2025, de 2,1% para 1,7%, e observou que as condições no mercado de trabalho se flexibilizaram ainda mais. No entanto, as suas expectativas de uma recuperação económica gradual, com o desemprego a permanecer baixo, mantiveram-se praticamente inalteradas, apoiadas por novas medidas de flexibilização. Desde então, o mercado recebeu dois relatórios mensais do IPC para julho e agosto mais elevados do que o esperado; o último reforça as expectativas de que o RBA manterá a sua taxa de juro inalterada na sua reunião de setembro. Isto é consistente com a sua trajetória de flexibilização este ano, em que um corte nas taxas foi seguido por uma pausa na reunião seguinte.

Inflação na zona euro

Data: quarta-feira, 1 de outubro, às 10h00 GMT+1

Em agosto, a inflação global na zona euro permaneceu nos 2% pelo terceiro mês consecutivo. A inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, também se manteve estável em 2,3% pelo quarto mês consecutivo. No início deste mês, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas três taxas de juro principais inalteradas, como amplamente esperado. Isto aconteceu depois do BCE ter feito oito cortes, totalizando 175 pontos base entre junho de 2024 e junho de 2025. Com a inflação na meta de médio prazo de 2% do BCE e a economia da zona euro a mostrar resiliência. Este mês, a expectativa preliminar é que a inflação geral suba para 2,2% em setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e que a inflação subjacente permaneça em 2,3%. Este resultado provavelmente reforçaria a expectativa de que o BCE mantenha as taxas inalteradas até depois do primeiro trimestre de 2026.

Variação de empregos não agrícolas nos EUA

Data: sexta-feira, 3 de outubro, às 13h30 GMT+1