Resultados da Microsoft - o que podemos esperar ❓

A atenção dos investidores centrar-se-á principalmente na dinâmica do segmento da nuvem, nos comentários da administração sobre o desenvolvimento do Copilot, no potencial impacto dos despedimentos em grande escala nas margens e nos planos de desenvolvimento da empresa numa nova realidade de aumento das tarifas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A empresa tem tido um desempenho significativamente melhor do que o índice mais alargado. No acumulado do ano, as ações da Microsoft subiram 22%, enquanto o mercado mais alargado cresceu cerca de 9%. Fonte: xStation Segmento Cloud continua a ser fundamental Para os resultados da Microsoft, um dos principais aspectos que os investidores estarão atentos é o segmento de nuvem. A Microsoft, perdendo apenas para a AWS da Amazon, continua a ser um jogador-chave neste segmento, com as receitas do Azure sendo a parte mais dinâmica dos resultados da empresa. À luz da revolução da IA a que estamos a assistir atualmente, é muito provável que as receitas do segmento da nuvem contribuam significativamente para o rápido crescimento dos resultados da empresa. Desde o 1.º trimestre de 2023/24, o crescimento anual das receitas da Microsoft neste segmento tem-se mantido consistentemente acima dos 30% (com exceção do 4.º trimestre de 2023/24, em que a taxa desceu para 29%). Isto significa que a Microsoft não só obtém receitas mais elevadas neste segmento do que, por exemplo, o seu concorrente Alphabet, como também mantém uma taxa de crescimento mais elevada. Por conseguinte, esta é uma área em que a Microsoft pode aprofundar a sua vantagem em relação a outras empresas. Por conseguinte, este segmento será objeto de uma atenção especial por parte dos investidores. O consenso atual prevê um aumento anual de 34%, o que seria a taxa mais elevada desde o primeiro trimestre de 2022/23. Com o aumento da ação das receitas da nuvem nas receitas totais da empresa (a ação estimada para o 4º trimestre de 2024/25 é de 39% em comparação com 35% há dois anos), a manutenção de uma elevada dinâmica neste segmento torna-se uma condição que impulsiona a crescente avaliação da Microsoft. Analisando o sentimento consensual em relação às perspectivas da Microsoft, verificamos um nível estável de previsões nas últimas quatro semanas. O consenso prevê um lucro ajustado por ação de $3,37, o que se traduz num aumento de 14,3% em relação ao ano anterior. Assim, espera-se que o crescimento projetado seja superior ao dos seus concorrentes. Espera-se que as receitas totais apresentem uma dinâmica mais fraca do que a dos concorrentes, com um valor projetado de 73,89 mil milhões de dólares (dos quais o segmento Intelligent Cloud deverá representar 29,1 mil milhões de dólares). Ao longo dos últimos oito trimestres, a empresa excedeu consistentemente as expectativas de consenso, pelo que é provável que os investidores também tenham tido em conta um “prémio de superação de ganhos” nas semanas que antecederam a divulgação dos resultados. Estimativas de resultados. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Resultados estimados para o 4º trimestre de 2024/25 Receita estimada: 73,89 mil milhões de dólares Receita estimada da Microsoft Cloud: 45,96 mil milhões de dólares Receita estimada da Nuvem Inteligente: 29,1 mil milhões de dólares Crescimento estimado da receita do Azure e de outros serviços em nuvem (excluindo efeitos cambiais): +34.2%

18,08 mil milhões de dólares Estimativa de Despesas de Capital (CapEx) incluindo adições de locação financeira: 24,21 mil milhões de dólares Previsões para 2025/26 Estimativa das despesas de capital (CapEx): $73,93 mil milhões USD

$73,93 mil milhões USD Estimativa das despesas de capital (CapEx), incluindo adições de locação financeira: 100,63 mil milhões de dólares Adoção do Copilot versus a sua eficácia A administração continua muito otimista quanto ao desenvolvimento do serviço Copilot, que é uma das soluções de crescimento mais dinâmico introduzidas pela empresa nos últimos anos. Declarações recentes do diretor financeiro da Microsoft indicaram um aumento de três vezes no número de clientes no espaço de apenas um ano. É claro que, como acontece com qualquer nova tecnologia, esse crescimento dinâmico ainda contém um efeito de base baixo, mas a administração permanece fortemente positiva sobre a nova ferramenta de IA. O problema da solução proposta pela Microsoft reside na sua eficácia. De acordo com os resultados do teste de QI da Mensa Noruega, o modelo da Microsoft não só é mais fraco do que o QI humano médio (definido como 100 no teste), como também é significativamente mais fraco do que outros modelos (incluindo OpenAI o3, Gemini, Grok e DeepSeek). Neste caso, o desejo de utilizar o serviço da Microsoft pode basear-se principalmente na sua compatibilidade com todo o ecossistema oferecido pela empresa. No entanto, se a administração quiser manter o Copilot como outro motor de resultados, os investidores terão de ouvir informações sobre os avanços tecnológicos planeados. Impacto dos despedimentos em larga escala nos resultados Desde o início de 2025, a Microsoft tem continuado o seu plano de redução de custos através de despedimentos significativos, que atingiram 6.300 apenas no quarto trimestre de 2024/25, e outra “vaga” em julho registou 9.000 despedimentos. Por conseguinte, um potencial aumento das despesas planeadas para o desenvolvimento da inteligência artificial pode ser compensado por custos salariais mais baixos. Esta perspetiva abre caminho a um potencial reforço da margem da empresa, o que, à luz de uma avaliação alargada, poderia fornecer uma base sólida para novos aumentos na cotação das acções da empresa. Avaliação antes dos resultados Em comparação com a Alphabet, a Microsoft já não pode gabar-se de uma avaliação tão confortável. A empresa, em comparação com as suas médias de dois anos, permanece com valores elevados em todos os principais múltiplos fundamentais, exceto o P/BV a prazo, onde permanece perto das suas médias de dois anos. Comparando os múltiplos com outras empresas dos “Sete Magníficos”, podemos ver que, com base nos múltiplos a prazo, a empresa mantém-se em níveis significativamente mais elevados do que as restantes empresas. Destaca-se, em particular, o rácio P/E, em que a empresa está a negociar a um nível 24% superior ao das outras seis empresas. Nos últimos dois anos, a empresa foi negociada, em média, a níveis 13% mais elevados. Assim, é evidente que, para a Microsoft, o reforço da rentabilidade da empresa será particularmente crucial. Entre todas as empresas dos “Sete Magníficos”, apenas a Nvidia e a Tesla estão atualmente a negociar a níveis múltiplos mais elevados do que a Microsoft. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

