Resultados em Wall Street: Resumo dos últimos relatórios

Earnings das empresas americanas Os resultados recentes das empresas norte-americanas revelam uma tendência marcante: os lucros aumentaram 12,9% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas cresceram apenas 4,5%. Esta divergência mostra uma melhoria significativa das margens operacionais, com destaque para os sectores da tecnologia e da saúde. Ao mesmo tempo, observa-se uma polarização crescente entre setores, com tecnologia e serviços de comunicação a liderarem, enquanto energia e imobiliário ficam para trás. A elevada taxa de superação das expectativas, de 74,5%, indica ainda que muitos analistas continuam a subestimar a resiliência e capacidade de adaptação das empresas, mesmo num contexto em que a incerteza paira sobre questões acerca das tarifas e o rumo da economia.

Fonte: Bloomberg Analisando os resultados mais recentes das empresas tecnológicas que apresentaram os seus resultados na semana passada. Apple – Resultados Q1 2025 Tarifas podem ter um impacto de US$ 900 milhões no trimestre atual. Mudança na cadeia de abastecimento: a maioria dos iPhones para o mercado dos EUA agora virá da Índia, e não da China. A produção do iPad, Mac, Apple Watch e AirPods foi transferida para o Vietname para evitar tarifas elevadas sobre produtos da China. Incerteza sobre tarifas futuras: Tim Cook recusou-se a prever o impacto das tarifas além do trimestre atual. A receita na China caiu para US$ 16 mil milhões, abaixo da previsão de US$ 16,8 mil milhões.

Fonte: Bloomberg Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Meta Platforms – Resultados Q1 2025 Resultados sólidos no primeiro trimestre, com receita a atingir os US$ 42,31 mil milhões (+16% em relação ao ano anterior), superando as expectativas dos analistas de US$ 41,38 mil milhões.

A receita proveniente da publicidade foi de US$ 41,39 mil milhões (+16% em relação ao ano anterior), superando também as previsões de US$ 40,55 mil milhões.

Melhoria significativa na rentabilidade, com o lucro por ação a atingir US$ 6,43, contra US$ 4,71 no ano anterior, superando claramente as estimativas de US$ 5,25.

A orientação para despesas de capital para o ano inteiro foi elevada de US$ 60-65 mil milhões para US$ 64-72 mil milhões, significativamente acima das expectativas dos analistas de US$ 59,27 mil milhões.

Perspectivas positivas para o segundo trimestre, apesar das preocupações com a desaceleração da publicidade, com a Meta a prever receitas de US$ 42,5-45,5 mil milhões.

Fonte: Bloomberg Amazon – Resultados Q1 2025 A receita da Amazon Web Services (AWS) no primeiro trimestre ficou ligeiramente abaixo do esperado, com US$ 29,27 mil milhões contra US$ 29,42 mil milhões previstos. O crescimento da AWS desacelerou de 18,9% no quarto trimestre para 17%, o terceiro trimestre consecutivo em que as estimativas de receita não foram atingidas. A previsão de lucro operacional para o segundo trimestre está entre US$ 13 mil milhões e US$ 17,5 mil milhões, abaixo dos US$ 17,8 mil milhões esperados. As preocupações com as tarifas de Trump sobre as importações chinesas (145%) aumentam a incerteza das previsões. Os gastos de capital aumentaram 74% em relação ao ano anterior, para US$ 24,3 mil milhões, em parte para centros de dados com chips de IA.

Fonte: Bloomberg Microsoft – Resultados Q1 2025 A receita aumentou consideravelmente para US$ 70,07 mil milhões (um aumento de 13% em relação ao ano anterior), superando a previsão de US$ 68,48 mil milhões. Os gastos de capital aumentaram quase 53%, para US$ 16,75 mil milhões, para infraestrutura de IA, com a empresa a prever mais restrições de capacidade após junho. O lucro por ação subiu para US$ 3,46, ante US$ 3,22 e US$ 2,94 esperados no mesmo período do ano passado.

Fonte: Bloomberg



Desempenho das ações das empresas em destaque no artigo em comparação ao S&P 500 este ano. Fonte: Koyfin



