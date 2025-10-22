Resumo da manhã (22.10.2025)

Principais conclusões A Netflix cai cerca de 6% no pré-mercado após resultados financeiros decepcionantes.



O ouro e a prata interrompem a realização de lucros recorde.



O dólar americano perde valor com o renovado apetite pelo risco.

Os principais índices bolsistas dos EUA e da Europa estão a ser negociados ligeiramente em alta após uma sessão recorde para o DJIA e antes dos resultados da SAP e da Netflix (US100: +0,15%, EU50: +0,05%, DE40 estável).



As ações da Netflix caíram cerca de 6% no mercado pós-negociação, após resultados mais fracos do que o esperado no terceiro trimestre de 2025. A receita ficou em US$ 11,51 mil milhões, contra a previsão consensual da Bloomberg de US$ 11,52 mil milhões (previsão da empresa: US$ 11,53 mil milhões), e o lucro por ação ficou em US$ 5,87, contra US$ 6,94 esperados. A margem operacional caiu para 28% devido a um encargo fiscal pontual no Brasil. Por outro lado, a Netflix apresentou uma previsão acima do consenso para o quarto trimestre, com receitas de 11,96 mil milhões de dólares e uma margem de 29% em 2025. O envolvimento dos utilizadores foi descrito como «saudável», com o crescimento futuro a ser impulsionado em grande parte pelo seu negócio de publicidade.



O economista-chefe do BCE, Philip Lane, alertou que os bancos da zona do euro continuam expostos aos riscos de um potencial aperto no financiamento em dólares americanos, que representa até 28% de suas responsabilidades. Apesar das reservas de liquidez mais fortes, uma escassez repentina de dólares poderia restringir os empréstimos, levando Lane a pedir um monitoramento mais rigoroso dos riscos do dólar americano.



O sentimento na Ásia-Pacífico é misto, em meio à realização de lucros no setor de tecnologia. CHN.cash e HK.cash caíram 0,3% e 0,4%, respectivamente, enquanto o JP225 é negociado ligeiramente em alta (+0,8%).



As exportações do Japão se recuperaram 4,2% em relação ao ano anterior em setembro (consenso da Bloomberg: 4,6%, anterior: -0,1%). O resultado mais fraco do que o esperado deveu-se principalmente a uma queda de 13,3% nas remessas para os EUA após novas tarifas, compensada por um forte crescimento para a Ásia (+9,2%), China (+5,8%) e UE (+5,0%), apoiado pela procura por produtos de TI e semicondutores. As importações aumentaram 3,3%, impulsionadas por máquinas e equipamentos elétricos, indicando um investimento de capital sustentado.



Apesar do défice comercial, os dados apoiam a recuperação económica em curso no Japão e aumentam as expectativas de novos aumentos das taxas pelo Banco do Japão. A Índia e os EUA estão, alegadamente, perto de finalizar um acordo comercial que reduziria as tarifas sobre os produtos indianos de 50% para cerca de 15-16%. Como parte do acordo, a Índia reduziria gradualmente as importações de petróleo russo e permitiria as importações de milho transgénico. O acordo poderá ser assinado na Cimeira da APEC e provavelmente impulsionará o mercado de ações da Índia. No mercado cambial, o dólar está passando por uma ampla correção, com fluxos saindo de outros portos seguros (iene e franco) em direção a moedas mais arriscadas. Os melhores desempenhos do G10 são as moedas antípodas (AUDUSD: +0,25%, NZDUSD: +0,3%).



O EURUSD recupera 0,1%, para 1,1615, após quatro sessões consecutivas de quedas.



Os principais metais preciosos voltaram a ter desempenho positivo, apesar das vendas iniciais, refletindo a realização de lucros e preocupações com a avaliação. O ouro subiu 0,3%, para US$ 4.136/onça, e a prata, 0,5%, para US$ 48,98/onça. Os sólidos resultados de Wall Street podem pesar ainda mais sobre a procura por refúgios seguros.



O petróleo Brent e o WTI subiram 0,6% e 1,1%, respetivamente, enquanto o NATGAS ampliou os ganhos em mais 1% após a renovação dos contratos.

