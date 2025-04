Resumo diário: A pausa nas tarifas tecnológicas reacende as esperanças do mercado

As ações do setor tecnológico subiram depois de Trump ter suspendido as taxas de importação sobre smartphones, computadores e outros produtos electrónicos, embora tenha avisado que a isenção é temporária e que poderão ser anunciadas novas taxas sobre os semicondutores dentro de uma semana. Os US100 subiram 0,38%, os US500 subiram 0,78%, enquanto os US30 subiram 0,68%.

Os mercados petrolíferos flutuaram com o WTI a negociar perto dos 61 dólares por barril e o Brent abaixo dos 65 dólares, entre as isenções tarifárias temporárias de Trump e a perspetiva de aumento das exportações de crude iraniano após conversações nucleares "construtivas" em Omã.

As expectativas de inflação aumentam , já que os americanos agora antecipam uma inflação de 3,6% no próximo ano (acima de 3,1%), de acordo com a Pesquisa de Expectativas do Consumidor do Fed de NY, atingindo níveis não vistos desde outubro de 2023.

Waller, da Fed, alerta para o impacto dos direitos aduaneiros , apelidando a nova política de "um dos maiores choques a afetar a economia dos EUA em décadas" e projectando que a inflação poderá atingir um pico próximo dos 5% sob a atual taxa média dos direitos aduaneiros de 25%, exigindo potencialmente cortes mais cedo e mais profundos nas taxas se se seguir um abrandamento económico.

O WSJ afirma que o Reino Unido, a Austrália e a Coreia do Sul têm prioridade nos acordos comerciais.

O dólar enfraquece para o mínimo de seis meses , com o USDIDX a cair 8,29% no acumulado do ano, caminhando para o seu maior declínio anual desde 2017, com os comerciantes a posicionarem-se para uma maior fraqueza no meio da incerteza da política comercial.

O Goldman Sachs registou fortes ganhos no primeiro trimestre , com um salto de 15% no lucro líquido, impulsionado por uma receita recorde de ações, uma vez que os investidores capitalizaram a volatilidade do mercado.

Os fluxos de entrada de ETFs de ouro chineses aumentam , excedendo todos os fluxos de entrada do primeiro trimestre em apenas onze dias de abril (29,1 toneladas métricas), ultrapassando os fluxos de entrada de fundos cotados nos EUA (27,8 toneladas), com o ouro a atingir um recorde de 3.245,42 dólares por onça.

A Nvidia anuncia um grande esforço de fabrico nos EUA , comprometendo-se a produzir chips de IA no Arizona e a construir supercomputadores no Texas, planeando fabricar até meio bilião de dólares de infra-estruturas de IA a nível nacional dentro de quatro anos.

A LVMH divulga resultados decepcionantes do primeiro trimestre , com as vendas orgânicas a caírem 3% para 20,31 mil milhões de euros, contra as expectativas de crescimento de 2%, fazendo descer as ações, uma vez que o seu principal segmento de moda e artigos de couro caiu 5%.

A Intel vende a participação majoritária na Altera concordando em alienar 51% de seu negócio de chips programáveis para Silver Lake por US $ 4.46 bilhões, avaliando a Altera em US $ 8.75 bilhões - quase metade do que a Intel pagou em 2015 - enquanto o novo CEO Lip-Bu Tan trabalha para agilizar a fabricante de chips em dificuldades.

As criptomoedas ganham com o otimismo do mercado. A Bitcoin sobe 1,22% para $ 84.500, enquanto o Ethereum ganha 3% e chega a $ 1.638.

