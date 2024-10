Resumo do dia: Ações em queda forte e Bitcoin cai abaixo dos $66,000 📃

Wall Street prolonga as vendas no final da sessão, com as maiores quedas a serem registadas no índice de ações tecnológicas US100 (-1,70%). O US500 e o US2000 perdem 1,10% cada. Os investidores estão a aguardar os resultados da Tesla e da IBM, que serão divulgados após a sessão de hoje nos EUA.

As quedas são ainda apoiadas por um fortalecimento do dólar. O índice do dólar USDIDX ganha até 0.45% para 104.3500. Outras moedas fortes hoje são o EUR e o CAD. O desempenho mais fraco é o do iene japonês, que está a perder valor em meio à incerteza antes das eleições no Japão.

Os rendimentos das obrigações dos E.U. também estão a subir acentuadamente, afastando-se da barreira dos 4,00%. Os rendimentos das obrigações a dois anos aumentam para 4,08%, enquanto os rendimentos a dez anos aumentam para 4,24%. O índice TNOTE, que reflecte os preços das obrigações a dez anos, desceu 0,20% hoje para 111,0000 pontos.

Os resultados da Coca-Cola revelam um crescimento anual de 10% dos lucros por ação, mas uma estagnação das receitas e um baixo crescimento do volume. As ações caíram quase -1,5%. Após o escândalo da bactéria e.Coli, as ações da McDonald's perdem quase 6%.

As ações da Starbucks estão estáveis, recuperando as perdas apesar de um declínio de 6% nas vendas comparáveis nos EUA e de uma queda de quase 14% nas vendas na China; ambas as medidas ficaram muito aquém das previsões, e os resultados desapontaram as expectativas.

A Teledyne Technologies regista um aumento de 5%, impulsionado em parte pelas encomendas do sector da defesa; os lucros por ação cresceram mais de 30% em termos anuais, com um aumento das vendas de pouco menos de 3%. As acções da AT&T também registam um aumento superior a 4%.

O Banco do Canadá reduziu as taxas de juro em 50 pontos de base, de 4,25% para 3,75%, como previsto. Na sequência da decisão, o dólar canadiano enfraquece ligeiramente, mas a decisão em si não é uma surpresa para o mercado.

O número de casas vendidas nos EUA em setembro foi de 3,84 milhões, contra 3,88 milhões previstos e 3,88 milhões anteriormente (um declínio anual de -1%, em comparação com -2,5% anteriormente). O preço médio foi de $404.500, um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Foi publicado um indicador preliminar do sentimento do consumidor da zona euro para outubro. O indicador mostrou -12,5 contra -12,5 previsto e -12,9 em setembro.

O petróleo WTI caiu 0,90% para US $ 70,70 por barril. A pressão de venda acelerou após o relatório da EIA mostrar que os estoques de petróleo bruto aumentaram significativamente na última semana para 5,474 milhões de barris, em comparação com 0,8 milhões previstos e -2,191 milhões anteriormente. Antes do relatório, o OIL.WTI estava sendo negociado a $ 71,30.

Junto com o mercado de ações, o mercado de criptomoedas também está a perder terreno. A Bitcoin cai abaixo da marca de $ 66,000, queda de 2.40%. Ethereum está tendo perdas ainda maiores, caindo 4.50% para $ 2,500.

A agência de inteligência dos EUA indicou em um relatório especial que o programa nuclear da China é mais avançado do que se pensava anteriormente. Até 2030, espera-se que o país possua 1.000 ogivas nucleares.

