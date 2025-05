Resumo do dia: Acordo comercial traz de volta o otimismo aos mercados e Bitcoin quebra os $100K

As ações disparam com o acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido, com o S&P 500 a subir 1,4% para 5.686, o Dow Jones a ganhar 1,4% (mais de 500 pontos) para 41.523 e o Nasdaq a liderar com um aumento de 1,8%, enquanto os investidores comemoravam o anúncio do presidente Trump sobre um «avanço» no acordo comercial.

Trump revela acordo comercial com o Reino Unido, mantendo uma tarifa de base de 10%, aumentando o acesso ao mercado para as exportações agrícolas americanas e permitindo 100 000 veículos fabricados no Reino Unido à taxa mais baixa, em vez de 27,5%, com o Secretário do Comércio, Lutnick, a referir que a tarifa «irá gerar 6 mil milhões de dólares em receitas».

Bitcoin ultrapassa a marca de US$ 100.000 pela primeira vez desde fevereiro, subindo até 4% para ser negociado a US$ 100.900 em meio ao otimismo crescente sobre a postura comercial de Trump e às tendências contínuas de adoção corporativa que impulsionaram a criptomoeda em mais de 8% no acumulado do ano.

A Coinbase anuncia uma grande aquisição com a maior bolsa de criptomoedas dos EUA, concordando em comprar a plataforma de opções de criptomoedas Deribit por 2,9 mil milhões de dólares, um dos negócios mais significativos da indústria, fazendo com que as ações da COIN subissem mais de 4%.

Petróleo recupera com otimismo comercial , com o WTI subindo quase 3% para se aproximar de US$ 60 por barril, recuperando-se das perdas recentes após a OPEP+ ter concordado em aumentar a produção em mais de 400.000 barris por dia a partir de junho.

Banco da Inglaterra reduz taxas devido a preocupações com a guerra comercial , reduzindo as taxas de juros de 4,5% para 4,25%, com o governador Andrew Bailey alertando sobre as políticas comerciais de Trump que pesam sobre a economia, embora tenha observado que um acordo comercial entre o Reino Unido e os EUA seria "excelente" para as perspectivas econômicas.

Negociações comerciais com a China no horizonte , com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a preparar-se para se reunir com autoridades chinesas neste fim de semana, embora Trump tenha indicado que não reduziria as tarifas de 145% como pré-condição para as negociações, afirmando: "Neste momento, não é possível aumentar mais. Está em 145%, por isso sabemos que vai baixar."

Companhia aérea britânica compromete-se a comprar Boeing com planos para adquirir 10 mil milhões de dólares em aviões Boeing como parte do acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido, embora a transportadora específica permaneça por identificar, ajudando a impulsionar as ações da Boeing em 3,1%.

Os contratos de ouro estão a perder 1,8% hoje, caindo para cerca de 3.300 dólares e, simultaneamente, testando o suporte psicológico. Os investidores estão a reduzir a ênfase na estratégia de aversão ao risco, o que se reflete na venda de ativos considerados mais seguros.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estão a subir para cerca de 4,378%, aumentando mais de 10 pontos base desde o início da sessão. Um aumento nos rendimentos também é visível nos títulos alemães, que voltaram a subir acima de 2,5%.

