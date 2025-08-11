Resumo do dia: falta de catalisadores leva a quedas nos mercados acionistas 📉

Os índices carecem de novos catalisadores para crescimento no início da semana, com os principais referenciais a registarem variações máximas de +/- 0,10%. O dólar norte-americano recupera 0,34%.

A Intel (INTC.US) avança pouco mais de 5% após notícias de que o CEO da empresa planeia reunir-se com o Presidente dos EUA, Donald Trump, para discutir preocupações levantadas na semana passada sobre alegadas ligações a empresas chinesas.

A Dell Technologies (DELL.US) sobe 1,70% após anunciar a expansão da cooperação com a Nvidia e a Elastic no âmbito da sua AI Data Platform.

A Micron (MU.US) ganha 2,90% depois de rever em alta as previsões para o quarto trimestre fiscal (termina a 28 de agosto), citando um crescimento mais forte dos preços de DRAM e uma execução sólida.

Segundo fontes da Bloomberg, documentos identificados detalham ações do banco norte-americano Citigroup, que terá procurado manter negócios legais com a Heritage Trust após a imposição de sanções a Suleiman Kerimov em 2018. As ações do Citigroup caíram após as notícias, possivelmente devido a receios de penalizações regulatórias e de uma investigação federal.

As ações do principal fabricante alemão de armamento Rheinmetall (RHM.DE), produtor de projéteis de artilharia de 155 mm e veículos militares, recuam cerca de 4% perante a perspetiva de um cessar-fogo na Ucrânia.

A Barrick Mining Corporation (GOLD.US) apresentou os resultados do segundo trimestre de 2025 antes da abertura do mercado. Apesar de ter registado crescimento de receitas apoiado pela evolução positiva do mercado do ouro, o desempenho foi penalizado por uma queda acentuada nos volumes de vendas, devido à perda de controlo de uma mina no Mali.

Os futuros de cacau (COCOA) na ICE sobem mais de 7% hoje, impulsionados por relatos de condições meteorológicas extremas (secas, chuvas intensas) em África e preocupações com a oferta, levando muitos operadores que apostavam na queda dos preços a encerrar posições curtas.

O ouro recua 1,23% para 3.350 dólares por onça. Donald Trump e Vladimir Putin deverão reunir-se na segunda semana de agosto, no Alasca, para alcançar um acordo de cessar-fogo na Ucrânia.

O Bitcoin cai para abaixo dos 120.000 dólares, pressionado pela incerteza no sentimento dos mercados acionistas. Em contrapartida, o Ethereum mantém a procura sustentada por entrada de capital institucional, avançando 0,98% para 4.290 dólares — o valor mais alto desde o mercado bull de 2021.

Os nomes de Bowman e Jefferson, da Reserva Federal, estão a ser considerados para a presidência do banco central, à medida que a equipa de Trump amplia o leque de candidatos.

