Resumo do dia: Gás natural dispara 10%, mercados preciosos sobem, índices europeus sobem e Wall Street fica na mesma

​​​​​​ Os índices europeus encerraram a maioria em alta hoje (DAX: +0,4%, CAC 40: +0,75%, FTSE 100: +0,94%, IBEX 35: +1,6%, FTSE MIB: +0,9%). Os maiores ganhos foram registrados pelos setores de serviços públicos, serviços de comunicação e saúde. O índice Euro Stoxx 600 registou o seu quarto ganho diário consecutivo (+0,7%).

O sentimento do consumidor na zona euro subiu acima das expectativas em maio , ficando em -15,2 (previsão: -16,0, anterior: -16,7).

, ficando em -15,2 (previsão: -16,0, anterior: -16,7). Os índices norte-americanos caíram ligeiramente durante a sessão de terça-feira, variando entre -0,2% e -0,3%. A volatilidade entre as ações das grandes empresas tecnológicas é limitada hoje, mas a Sibanye-Stillwater subiu 14% devido ao aumento dos preços dos metais preciosos.

durante a sessão de terça-feira, variando entre -0,2% e -0,3%. A volatilidade entre as ações das grandes empresas tecnológicas é limitada hoje, mas a subiu devido ao aumento dos preços dos metais preciosos. A Pfizer ganhou 2% após garantir um acordo de licenciamento de 1,25 mil milhões de dólares para uma terapia contra o cancro chinesa. A gigante biotecnológica norte-americana será responsável pela produção do medicamento no mercado interno e pela distribuição da terapia a nível global. Os ensaios clínicos finais deverão decorrer ainda este ano na China.

após garantir um para uma terapia contra o cancro chinesa. A gigante biotecnológica norte-americana será responsável pela produção do medicamento no mercado interno e pela distribuição da terapia a nível global. Os ensaios clínicos finais deverão decorrer ainda este ano na China. Os dados canadianos revelaram uma inflação anual do IPC acima do esperado em abril, de 1,7% (previsão: 1,6%, anterior: 2,3%). Em relação ao mês anterior, os preços caíram 0,1% , em comparação com uma previsão de -0,2% e um aumento de 0,3% em março .

(previsão: 1,6%, anterior: 2,3%). Em relação ao mês anterior, os preços caíram , em comparação com uma previsão de -0,2% e um . O dólar americano continuou a desvalorizar em relação à maioria das moedas do G10 (USDIDX: -0,25%). A exceção foi o dólar australiano (AUDUSD: -0,6%), que perdeu alguns dos ganhos recentes após o corte de 25 pontos base nas taxas de juro na Austrália e sinais de mais flexibilização monetária .

(USDIDX: -0,25%). A exceção foi o (AUDUSD: -0,6%), que perdeu alguns dos ganhos recentes após o na Austrália e sinais de . As moedas consideradas refúgios seguros ampliaram os ganhos: iene japonês (USDJPY: -0,12%), franco suíço (USDCHF: -0,43%), O euro subiu 0,3% , para 1,1273. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caíram abaixo de 4,5%, atualmente em 4,47% .

(USDJPY: -0,12%), (USDCHF: -0,43%), O , para 1,1273. caíram abaixo de 4,5%, atualmente em . Apesar da ausência de apoio climático nos EUA, os futuros do gás natural dos EUA subiram quase 10% , impulsionados por interrupções no fornecimento da Noruega, o dólar mais fraco e as esperanças reduzidas de um cessar-fogo rápido entre a Ucrânia e a Rússia.

, impulsionados por interrupções no fornecimento da Noruega, o dólar mais fraco e as esperanças reduzidas de um cessar-fogo rápido entre a Ucrânia e a Rússia. Os preços do ouro subiram mais de 1,6% , mas a platina liderou o mercado de metais , subindo mais de 5% após romper a consolidação.

, mas , subindo mais de após romper a consolidação. O movimento foi impulsionado pela forte procura e pelo aumento do interesse do setor joalheiro da China .

. Os futuros do trigo em Chicago subiram mais de 3%, com o aumento dos receios de uma queda na oferta global em resposta aos danos causados pela geada da primavera na Rússia, às condições de seca na China e às classificações mais baixas da qualidade das colheitas nos EUA pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

A Bitcoin ultrapassou os US$ 106.000, enquanto o sentimento do mercado de criptomoedas em geral permanece otimista. .

Os membros do Fed Hammack e Musalem enfatizaram que o risco de um cenário de estagflação nos EUA permanece . Eles observaram que os preços ao consumidor provavelmente subirão , apesar da flexibilização das tarifas entre os EUA e a China. Suas observações sugerem que o Fed continua cauteloso sobre possíveis cortes nas taxas este ano .

. Eles observaram que , apesar da flexibilização das tarifas entre os EUA e a China. Suas observações sugerem que o . O Banco Popular da China manteve as taxas de juro inalteradas hoje, em linha com as expectativas do mercado. Os índices chineses superaram os principais benchmarks globais, com o CHN.cash e o HK.cash a ganhar entre 1,2% e 1,4%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.