Resumo do dia: indices voltam a apagar os ganhos com as tarifas à China🔔

Os índices apagam completamente os ganhos e voltam a cair após a escalada da guerra comercial entre os EUA e a China. No momento da publicação, o US500 está a cair -0,20%, o US100 -0,10% e o US2000 -1,60%.

O dólar americano está a cair 0,40%, enquanto outras moedas que beneficiam do sentimento nervoso do mercado - o iene japonês e o franco suíço - estão a ganhar. USDJPY desce 0,90%.

Os contratos de futuros baseados em acções chinesas estão a registar perdas acentuadas. CHN.cash desce 1,5%, mais do que apagando todos os ganhos intradiários. Um aumento significativo é observado no par de moedas USDCNH, onde os ganhos atingem 0,8%.

O porta-voz da Casa Branca, Levitt, declarou que os EUA impuseram uma tarifa adicional de 50% à China, elevando o total de tarifas para um recorde de 104%. As restrições comerciais adicionais entrarão em vigor amanhã, 9 de abril.

Austan Goolsbee, do Fed, expressou preocupação crescente sobre as consequências económicas das novas tarifas dos EUA. Goolsbee salientou que as empresas podem estar relutantes em investir nos EUA a curto prazo devido à falta de clareza e às mudanças nas regras do comércio internacional e na orientação da política económica.

Admitiu também que a escala das tarifas é significativamente maior do que o esperado ou modelado anteriormente, o que complica ainda mais a situação.

De acordo com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, cerca de 70 países contactaram até agora a administração dos EUA para negociar acordos comerciais. No entanto, a situação continua longe de ser clara, especialmente no contexto da escalada tarifária com a China.

De acordo com o secretário de imprensa da Casa Branca, Leavitt, Trump acredita que os EUA têm a mão de obra e os recursos internos suficientes para produzir iPhones no país.

Trump acredita que a China não tem escolha a não ser negociar um novo acordo comercial com os EUA. No entanto, as taxas tarifárias anunciadas entram em vigor hoje e serão aplicadas a partir de amanhã, a menos que a China responda ao apelo dos EUA.

O ouro está a registar ligeiros ganhos, mas as quedas no mercado em geral também estão a afetar a liquidez desta mercadoria. O ouro está subindo 0,15% para US $ 2.980 por onça.

O sentimento negativo nos mercados tradicionais também está se espalhando para o mercado de criptomoedas. O Bitcoin caiu -2,80% para $ 76.900, e o Ethereum caiu -5,20% para $ 1.470.

