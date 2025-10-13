Resumo do dia: Metais preciosos continuam em euforia 📈

Principais conclusões No início da semana, observamos uma melhoria no sentimento dos investidores.

O ouro está atingindo novos máximos históricos.

Os mercados estão a reagir à parceria estratégica da OpenAI com a Broadcom.

Após a retórica comercial agressiva de sexta-feira em relação à China, Donald Trump suavizou o seu tom, enfatizando as suas boas relações com Xi Jinping e sugerindo a possibilidade de um acordo, o que acalmou os mercados. A falta de uma resposta oficial de Pequim não impediu os investidores de se recuperarem, como se viu tanto nos EUA como na Europa.

Wall Street está a recuperar algumas das suas perdas após a maior liquidação desde abril, apoiada pelo otimismo em torno da época de resultados e notícias positivas do setor tecnológico. Atualmente, o US100 está em alta de quase 2,1%, enquanto o índice de medo VIX caiu 7,6%.

As empresas de IT são as que mais crescem, e a parceria estratégica da OpenAI com a Broadcom está a melhorar o sentimento dos investidores no segmento de IA. A Broadcom subiu quase 10% após anunciar uma colaboração com a OpenAI para produzir chips de IA personalizados de 10 GW, com data de lançamento em 2026. O projeto visa aumentar a independência da Nvidia e fortalecer a sua posição no mercado de infraestrutura de IA.

O ouro continua o seu crescimento dinâmico, ultrapassando a barreira histórica de US$ 4.100 por onça, apesar da melhora no sentimento dos mercados acionistas. O metal continua a ser beneficiado pela incerteza global, apoiado pelas expectativas de cortes nas taxas de juros e influxos em ETFs. Mas isso não é tudo, pois estamos observando ganhos ainda maiores na prata e, acima de tudo, no paládio, que subiram 3,64% e 4,13%, respectivamente.

As ações da Estée Lauder subiram mais de 4% depois que a Goldman Sachs elevou sua recomendação para “Comprar” e aumentou seu preço-alvo para US$ 115. O otimismo é apoiado pela melhora nas vendas na China, pelo retorno ao crescimento em Hainan e pelas melhores tendências de mercado nos EUA.

O dólar australiano e o dólar americano estão atualmente com o melhor desempenho no mercado cambial. Por outro lado, ao analisar o comportamento de pares individuais, o euro e o iene japonês estão com o pior desempenho. O índice do dólar subiu mais de 0,3% hoje.

O petróleo bruto Brent e WTI subiram cerca de 2% após sinais de uma possível diminuição das tensões entre os EUA e a China e uma melhoria na situação no Médio Oriente.

O sentimento no mercado de criptomoedas está ligeiramente melhor, embora o Bitcoin tenha caído 0,4%. Os aumentos são visíveis principalmente em projetos menores, onde observamos vendas massivas na sexta-feira.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.