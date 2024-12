Resumo do dia: Nasdaq e DAX voltam a atingir novos máximos históricos ⚡

A sessão de quarta-feira nos mercados bolsistas internacionais trouxe uma continuação dos aumentos consideráveis a que temos assistido em muitos índices, continuamente, desde há vários dias.

O DAX alemão registou hoje a sua quinta sessão consecutiva de subida, o que parece confirmar, pelo menos de momento, a tendência global de subida do índice, que se mantém acima da barreira dos 20.000 pontos. As acções do conglomerado de armamento Rheinmetall subiram quase 2,5%, Hugo Boss ganhou quase 7%, numa onda de comentários do UBS.

A Eli Lilly & Co. informou que seu medicamento para perda de peso chamado Zepbound superou o Wegovy, da rival Novo Nordisk A/S, no primeiro estudo direto dos dois medicamentos. As acções da Eli Lilly ganharam hoje quase 3%, enquanto as da Novo caíram ligeiramente 0,3%

Wall Street abriu a sessão em alta, com os índices norte-americanos a prolongarem os ganhos no momento da publicação deste blogue. O Nasdaq tecnológico está a ganhar mais de 0,9% e é largamente impulsionado por uma recuperação de 3% das acções da Nvidia, que já subiram 8% desde 27 de novembro. A Amazon também está a ganhar quase 2,5%, onde os investidores estão à procura de oportunidades para a empresa se tornar mais ativa na esfera geradora de IA.

O foco do mercado de ações hoje tem sido o setor de software, com ganhos consideráveis em uma série de ações de empresas como Fortinet, Adobe, ServiceNow e Salesforce, que se beneficiaram hoje com o aumento das previsões para o ano inteiro e comentários otimistas sobre a Agentforce AI; as ações da empresa subiram 8%. Os sectores financeiro e energético registaram descidas. O tema principal do dia de hoje foram os dados ISM para o sector dos serviços dos EUA. O ISM Services dos EUA (para novembro) foi de 52,1 contra 55,7 exp. e 56 anteriormente ISM Preços Pagos: 58,2 (Previsão 57, Anterior 58,1)

ISM Emprego: 51,5 (previsão 53, anterior 53,0)

ISM Novas encomendas: 53,7 (Previsão 56,6, Anterior 57,4) As encomendas às fábricas dos EUA subiram 0,2% MoM vs 0,2% exp. e 0,5% anteriormente Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os bens duráveis dos EUA foram revistos para 0,3% Mensal vs 0,2% anterior; os bens duráveis essenciais foram revistos para 0,2% Mensal vs 0,1% anterior. A leitura dos EUA indicou um sentimento mais fraco do que o esperado nesta área-chave da economia. No entanto, o sub-índice de preços (ou seja, um relatório de certa forma correlacionado com os dados do IPC) indicou que as pressões sobre os preços na economia dos EUA permanecem em níveis relativamente elevados.

Estamos também a assistir a uma considerável volatilidade no mercado de matérias-primas. Os metais preciosos estão a recuperar terreno hoje, com os preços do ouro a subirem 0,4% e os da prata 1%. Ao mesmo tempo, estamos a assistir a quedas consideráveis no petróleo bruto WTI, que está a perder quase 2% em relação à sessão de ontem.

O WSJ informou que fontes dizem que a Arábia Saudita deverá decidir amanhã, no âmbito da OPEP+, estender os cortes de produção, inicialmente apoiando o petróleo, que quebrou acima dos $74 por barril; no entanto, este apagou os ganhos e está a perder quase 2%. EIA Mudança nos inventários de petróleo bruto dos EUA: -5.07M (Previsão-1.41M, Anterior -1.844M) EIA Estoques de gasolina: 2.36M (Previsão, -1.03M Anterior: 3.31M)

Inventários de Destilados da EIA: 3.383M (Previsao -0.424M, Anterior 0.416M)

NATGAS perde 0,5%. Os preços do cacau e do café ganham hoje; os futuros do açúcar e da soja caíram apenas ligeiramente

O sentimento do mercado de criptomoedas é muito otimista, embora o Bitcoin sozinho esteja se consolidando em torno de $ 96K. O Ethereum está a ganhar mais de 5% graças ao aumento dos fluxos de entrada nos ETFs; a parte spra da altcoin está a registar ganhos de dois dígitos, enquanto Algorand e Ripple estão a perder quase 10%, apagando uma pequena parte dos ganhos recentes.

