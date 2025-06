Resumo do dia: Negociações US-China com progressos, mercados reticentes 📌

Os índices norte-americanos encerram o dia ligeiramente em alta, oscilando perto de máximos históricos. O US500 e o US100 ganham 0,25%, para 6.055 e 20.007 pontos, respectivamente. O US2000 sobe 0,40%, para 2.168 pontos.

O movimento ascendente de hoje foi impulsionado por duas notícias divulgadas antes da abertura. O primeiro catalisador foi o anúncio de Donald Trump de um acordo alcançado entre os EUA e a China após dois dias de negociações em Londres. O segundo foi a publicação dos dados do IPC dos EUA de maio.

Como resultado, o apetite pelo risco aumentou nos mercados, impulsionando a procura por ativos como ações e criptomoedas.

Ao mesmo tempo, houve uma onda de vendas do dólar americano.

Trump indicou que a tarifa efetiva sobre a China seria de 55%, embora não tenha especificado como esse número foi calculado — considerando a tarifa geral de 10% e a tarifa de 20% sobre o fentanil. Como parte do acordo, a China teria concordado em conceder acesso total ao seu mercado de metais raros para empresas americanas.

O dólar americano (USD) é uma das moedas mais fracas do G10 hoje. O índice do USD (USDIDX) caiu 0,50%, para 98,500 pontos. O EUR/USD subiu 0,62%, para 1,1490.

O relatório do IPC de maio mais uma vez ficou abaixo do esperado, indicando baixa pressão sobre os preços devido às novas restrições comerciais, que entraram em vigor em maio.

Após a divulgação dos dados, o mercado está agora a prever duas reduções completas das taxas para 2025, com a primeira ainda esperada em setembro.

Scott Bessent afirmou que espera um aumento do teto da dívida. Ele enfatizou que o mercado de títulos teve um bom desempenho durante a turbulência do mercado em abril e que os títulos do Tesouro dos EUA continuam a ser os instrumentos de dívida mais seguros do mundo. Bessent expressou confiança de que o projeto de lei de redução de impostos será aprovado.

O governo do primeiro-ministro polaco Donald Tusk recebeu um voto de confiança no Parlamento, como esperado pelo mercado. O zloty polaco fortaleceu em relação ao dólar e ao euro. O WIG20 recuperou as perdas após a votação.

Os stocks de petróleo bruto caíram inesperadamente em 3,6 milhões de barris, contra as expectativas de um aumento de 0,1 milhão de barris. Enquanto isso, os estoques de gasolina e destilados aumentaram em mais de 1 milhão de barris.

Os preços do petróleo subiram significativamente hoje, apesar das notícias contraditórias sobre um possível acordo nuclear. De acordo com o Irão, um acordo está próximo, mas Donald Trump continua cético. O petróleo WTI subiu 3,3% e aproxima-se dos 67 dólares por barril.

No mercado de criptomoedas, o sentimento continua positivo. O Bitcoin caiu 0,56% hoje, para 109.600 dólares. No entanto, o desenvolvimento mais importante é que o preço está a consolidar-se perto dos máximos históricos.

O domínio do Bitcoin sobre o mercado global de criptomoedas caiu para 63,80%, com o capital a desviar-se ligeiramente para o Ethereum e outros projetos. O Ethereum subiu 1,55%, para 2880 dólares. A capitalização de mercado combinada de outras altcoins situa-se nos 890 mil milhões de dólares, subindo 0,05% hoje.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.