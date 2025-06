Resumo do dia: Otimismo perdura por Wall Street, dólar continua a cair

​​​​​​ Os índices europeus registraram ganhos hoje, apoiados pelo otimismo do mercado acionista dos EUA. O DAX alemão teve o melhor desempenho, subindo mais de 0,6%. O FTSE 100 do Reino Unido adicionou modestos 0,2%, enquanto o IT40 da Itália e o SMI da Suíça permaneceram próximos dos níveis de fechamento de ontem. O índice europeu mais amplo também fechou em torno dos mesmos níveis do dia anterior.

Os índices norte-americanos estão a avançar hoje, aproximando-se de máximos históricos. O S&P 500 está a subir 0,7%, o Dow Jones ganha 0,8%, o Nasdaq sobe quase 0,9% e o Russell 2000 lidera com um ganho de mais de 1%.

A Meta Platforms subiu mais de 2% no meio de relatos de uma possível aquisição da PlayAI, um negócio que poderia ajudar a empresa a fortalecer sua posição na corrida pelo desenvolvimento de IA.

O PIB final do primeiro trimestre dos EUA ficou em -0,5%, abaixo da previsão de -0,2% e abaixo da leitura anterior de 2,4%.

O fraco resultado foi impulsionado principalmente por um aumento nas importações, provocado por receios de um aumento acentuado das tarifas nos EUA, o que pesou sobre a dinâmica do PIB. Outros componentes — consumo, investimento e gastos federais — registaram crescimento.

A balança comercial dos EUA em maio ficou em -96,59 mil milhões de dólares, acima da previsão de -86,30 mil milhões e acima dos -86,97 mil milhões em abril.

Os pedidos de subsídio de desemprego ficaram ligeiramente abaixo das expectativas, embora o número total continue elevado. Os pedidos iniciais desta semana totalizaram 236 000, em comparação com os 244 000 esperados.

As encomendas de bens duráveis aumentaram em maio, em grande parte devido às encomendas de aeronaves. O resultado mensal ficou em 16,4% em relação ao mês anterior, bem acima da previsão de 8,6% e recuperando-se da queda de 6,6% em abril. As encomendas de bens duráveis (excluindo transportes) aumentaram 0,5%, contra os 0,1% esperados. Donald Trump sugeriu a possibilidade de acelerar o anúncio de um novo presidente da Fed. Embora isso não encurtasse o mandato atual de Powell, poderia afetar as expectativas do mercado em relação ao futuro das taxas de juros. Isso ajudou a empurrar o dólar para baixo e pesou ainda mais sobre os rendimentos do Tesouro dos EUA.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caíram para cerca de 4,25% hoje, marcando o nível mais baixo desde o início de maio. Como resultado, o EUR/USD subiu para níveis não vistos desde setembro de 2021.

Os futuros do gás natural caíram acentuadamente depois de dados terem revelado que os inventários de gás dos EUA excederam as previsões. Desde o início de maio, os inventários mantêm-se acima da média de cinco anos e o fosso continua a aumentar. Os inventários aumentaram 96 mil milhões de pés cúbicos, em comparação com os 88 mil milhões esperados e os 95 mil milhões da semana anterior. Os preços do gás caíram quase 2% hoje, depois de terem caído até 4,5% durante o dia.

Os preços do petróleo bruto subiram ligeiramente, ganhando 0,7%, para cerca de US$ 67 por barril. Embora persista a incerteza em torno do programa nuclear do Irã, o prêmio de risco geopolítico para o petróleo diminuiu claramente no curto prazo.

Os futuros do açúcar caíram para os níveis mais baixos em quatro anos, pressionados pelas previsões de chuvas fortes de monção nos principais países produtores e exportadores, nomeadamente Índia e Tailândia.

No mercado de metais preciosos, o ouro permanece estável, a prata sobe ligeiramente para ultrapassar os 36,60 dólares/onça, enquanto aumentos mais substanciais são observados nos futuros da platina (+5%) e do paládio (+7%).

As vendas pendentes de imóveis nos EUA subiram 1,8% em relação ao mês anterior, superando as expectativas de 0,13% e recuperando-se acentuadamente dos -6,3% anteriores.O índice imobiliário subiu para 72,6, acima dos 71,3 da leitura anterior. O sentimento no mercado de criptomoedas permanece moderado. No entanto, a Bitcoin continua a ser negociada em torno dos 107 000 dólares. O dólar mais fraco de hoje não se traduziu em ganhos para a principal criptomoeda.

