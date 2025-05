Resumo do dia: ouro recupera no meio da incerteza económica 🔔

Os índices encerram o dia em baixa com os comentários caóticos de Donald Trump. O Bitcoin mantém-se relativamente estável, enquanto o ouro registra fortes ganhos.

A biotecnologia dos EUA é um dos setores com pior desempenho hoje. O subíndice XBI caiu 6% após o presidente Donald Trump afirmar que tarifas sobre produtos farmacêuticos serão anunciadas nas próximas duas semanas.

A Take Two Interactive (TTWO.US), empresa por trás de franquias de jogos como Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, decidiu lançar o segundo trailer de Grand Theft Auto VI no início do pregão de Wall Street.

As ações da Palantir (PLTR.US) caíram mais de 13,5% hoje, apesar de a empresa ter divulgado um relatório forte para o primeiro trimestre de 2025 e elevado as suas projeções.

A sessão de hoje está focada nos ganhos em commodities industriais e metais preciosos. No momento da redação deste artigo, o petróleo bruto WTI está em alta de mais de 3,4% e o ouro está ganhando 2,5%.

O ouro está registrando ganhos recordes no acumulado do ano, já com alta de mais de 26%. Nos últimos 25 anos, o maior retorno anual do ouro foi de 30,2% — apenas ligeiramente superior ao desempenho atual alcançado em apenas quatro meses.

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou que Washington está a conduzir negociações comerciais com 17 a 18 parceiros e pode anunciar acordos bastante significativos “ainda esta semana”.

Bessent admitiu que a China ainda não está envolvida nas negociações. Ainda assim, ele prevê reduções “significativas” nas tarifas e enfatizou que a incerteza estratégica faz parte do processo de negociação.

Embora os índices tenham aberto em território positivo, uma nova onda de quedas se seguiu ao discurso de Trump. O presidente sugeriu que não há pressa em fechar acordos comerciais com certos países e que tais acordos podem não ocorrer nos próximos dias — uma declaração que contradiz as observações anteriores de Bessent.

Em relação à China, Trump acredita que as tarifas estão a reverter o défice comercial do país e que os EUA “não perdem nada” ao não negociar com a China. Ele reafirmou o seu compromisso em proteger a indústria automóvel nacional.

No mercado Forex, as moedas com melhor desempenho são o iene japonês e a libra esterlina. Por outro lado, as maiores perdas são observadas no dólar americano e no franco suíço.

No mercado de criptomoedas, estamos a assistir a quedas mais generalizadas, com exceção da Bitcoin, que registou uma descida de apenas 0,20%. A Ethereum caiu quase 3,00%, para 1795 dólares, e outros projetos de menor dimensão estão a perder coletivamente 1,00% em capitalização de mercado.

