Resumo: Powell fortalece o dólar. É hora dos resultados financeiros das grandes empresas de tecnologia 📄

O Fed decidiu reduzir as taxas de juro em 25 pontos base para um intervalo de 3,75-4,00% , em linha com as expectativas do mercado.



A administração Trump comprometeu-se a gastar mais de 80 mil milhões de dólares na compra de reatores nucleares da Westinghouse. O governo dos EUA poderá obter cerca de 8% da propriedade da empresa assim que determinados limites de lucro forem atingidos, e uma oferta pública inicial poderá ocorrer se a sua avaliação exceder 30 mil milhões de dólares até 2029.



A Cameco (CCJ.US) , segunda maior produtora mundial de urânio, valorizou mais de 20% em duas sessões . A empresa detém 49% da Westinghouse , enquanto os restantes 51% são propriedade da Brookfield Asset Management e da Brookfield Renewable Partners .



valorizou , com sua — tornando-se a . Os inventários de petróleo dos EUA caíram 6,858 milhões de barris , em comparação com as expectativas de um aumento de 1,2 milhão e uma queda de 0,961 milhão anteriormente . A queda acentuada reflete um recuo significativo nas importações (quase 1 milhão de barris por dia ) juntamente com uma ligeira recuperação nas exportações .



decidiu , atendendo às expectativas do mercado. observou que estão . A Meta Platforms (META.US) divulgará hoje o seu relatório de resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 . O negócio de publicidade da empresa continua sendo o seu principal motor de crescimento. O mercado espera um crescimento de dois dígitos tanto em volume quanto em receita , com o consenso da FactSet e da Bloomberg apontando para US$ 49,5 bilhões em receita trimestral .



, os mercados esperam , um aumento de , com . O desempenho do e dos será fundamental. A Boeing (BA.US) caiu 3,40% após resultados trimestrais decepcionantes. A melhoria foi mais fraca do que o esperado, embora não sinalize deterioração operacional. O desempenho continua irregular, mas uma base de produção sólida e uma carteira de encomendas fornecem motivos para um otimismo cauteloso. O principal destaque negativo foi uma perda de US$ 4,9 bilhões relacionada a atrasos no programa da aeronave 777X.



Desde ontem, a prata tem mostrado uma força notável, potencialmente ligada aos preços recordes do cobre, que ultrapassaram os $11.000 devido a interrupções globais na mineração. Vale a pena notar que a prata é frequentemente extraída como um subproduto da mineração de cobre.



A reunião entre o presidente dos EUA, Trump, e o presidente Xi está marcada para as 11h, hora local na Coreia (3h, hora da Europa Central). Espera-se que dure até quatro horas — uma reunião mais curta poderia implicar um resultado decepcionante ou a assinatura formal de assuntos pré-acordados. No entanto, dados os desequilíbrios comerciais estruturais em curso, uma reunião breve parece improvável para produzir uma resolução duradoura.

